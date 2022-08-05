https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تحيد-ما-يصل-إلى-150جنديا-أوكرانيا-وتدمر-مدفعين-إم777-أمريكيين-1066026707.html

الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 150جنديا أوكرانيا وتدمر مدفعين "إم777" أمريكيين

الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 150جنديا أوكرانيا وتدمر مدفعين "إم777" أمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي، في إطار معركة مضادة للبطاريات، دمّر فصيلة أوكرانية من راجمات "غراد". 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T09:48+0000

2022-08-05T09:48+0000

2022-08-05T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقالت: "تم تدمير ثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار، وكذلك في منطقة تشوغويف في خاركوف، فصيلة من غراد أثناء القتال المضاد للبطاريات في مناطق دزيرجينسك ونوفغورودسكوي ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت ما يصل إلى 190 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.وأشارت إلى أنه تم قصف أربعة مواقع قيادة، بما في ذلك لواء المشاة 58 الآلي في منطقة أرتيموفسك، واللواء الآلي 54 في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة الانتشار المؤقت لتشكيل القوميين في منطقة فيفودوفو ومنطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك القوى العاملة في الجيش ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 182 مقاطعة في جمهورية دونيتسك.وأكدت أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة في الجو في مناطق ياسينوفاتايا وكراسنوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبوكينو وسوليجوفكا وكوريلوفكا في منطقة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي ثلاث قاذفات صواريخ في جمهورية دونيتسك ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون.وتابعت أن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مدفعين أمريكيين من طراز إم77 وما يصل إلى 1.5 ألف ذخيرة لها في منطقة زابوروجيه بصواريخ عالية الدقة.ونوهت إلى أنه تم تدمير ستة مدافع مستا-بي، وثماني مدافع من تعديلات مختلفة، ونحو 350 قذيفة لراجمات غراد.

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أخبار أوكرانيا