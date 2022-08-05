https://arabic.sputniknews.com/20220805/الشرطة-العراقية-تحذر-من-مشاركة-رمز-راوتر-الإنترنت-1066037135.html
الشرطة العراقية تحذر من مشاركة رمز "راوتر" الإنترنت
الشرطة العراقية تحذر من مشاركة رمز "راوتر" الإنترنت
حذرت قيادة الشرطة العراقية في محافظة بابل، المواطنين من مشاركة رمز "راوتر" الإنترنت المنزلي مع الجيران والأصدقاء والغرباء. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:39+0000
2022-08-05T12:39+0000
2022-08-05T12:39+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن قيادة شرطة بابل أن "ظاهرة إعطاء رمز راوتر الإنترنت المنزلي للغرباء وللجيران والأصدقاء تشكل خطرا كبيرا على صاحب المنزل".وأوضح بيان الشرطة أنه "في حالة قيام أي شخص بابتزاز شخص آخر أو تهديده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من ماسنجر أو واتساب أو غيرها وهو متصل براوتر المنزل، فيتم تعقبه عن طريق عنوان الـ ip الخاص بالراوتر".وطالبت الشرطة "أصحاب أجهزة الراوتر التي يستخدمها آخرون لإجراء عمليات الابتزاز بإثبات أنه لا علاقة لهم بهذا الفعل وإذا لم يستطيع الإثبات سوف تترتب عليه مسؤولية جزائية".في مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية تأمين جميع شبكات الإنترنت في البلاد وتفعيلها بنظام الأمن السيبراني.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، أن وزارته قامت بذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتأمين المحركات كافة.وأكد المشهداني أن "هناك مساع على عمل وتأمين جميع شبكات الإنترنت العاملة في العراق، خصوصا بعد أن تم تفعيل نظام الأمن السيبراني، وهذا يعد من الأنظمة المهمة التي تعمم على جميع الصفحات وكافة الأجهزة في العراق".وأشار المسؤول العراقي إلى أن هنالك تعاونا ملموسا بين الأجهزة الأمنية في بلاده، والمتمثلة بجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، في حال تم تأمين هكذا محركات، وهكذا أمن.
العراق
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الشرطة العراقية تحذر من مشاركة رمز "راوتر" الإنترنت
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حذرت قيادة الشرطة العراقية في محافظة بابل، المواطنين من مشاركة رمز "راوتر" الإنترنت المنزلي مع الجيران والأصدقاء والغرباء.
ونقلت شبكة
"السومرية نيوز" عن قيادة شرطة بابل أن "ظاهرة إعطاء رمز راوتر الإنترنت المنزلي للغرباء وللجيران والأصدقاء تشكل خطرا كبيرا على صاحب المنزل".
وأوضح بيان الشرطة أنه "في حالة قيام أي شخص بابتزاز شخص آخر أو تهديده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من ماسنجر أو واتساب أو غيرها وهو متصل براوتر المنزل، فيتم تعقبه عن طريق عنوان الـ ip الخاص بالراوتر".
وطالبت الشرطة "أصحاب أجهزة الراوتر التي يستخدمها آخرون لإجراء عمليات الابتزاز بإثبات أنه لا علاقة لهم بهذا الفعل وإذا لم يستطيع الإثبات سوف تترتب عليه مسؤولية جزائية".
في مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية تأمين جميع شبكات الإنترنت في البلاد وتفعيلها بنظام الأمن السيبراني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)
عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، أن وزارته قامت بذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتأمين المحركات كافة.
وأكد المشهداني أن "هناك مساع على عمل وتأمين جميع شبكات الإنترنت العاملة في العراق
، خصوصا بعد أن تم تفعيل نظام الأمن السيبراني، وهذا يعد من الأنظمة المهمة التي تعمم على جميع الصفحات وكافة الأجهزة في العراق".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن هنالك تعاونا ملموسا بين الأجهزة الأمنية في بلاده، والمتمثلة بجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، في حال تم تأمين هكذا محركات، وهكذا أمن.