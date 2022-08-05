https://arabic.sputniknews.com/20220805/تشييع-جثامين-4-فلسطينيين-قتلوا-بقصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-1066051697.html
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
شيّع مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين قُتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة بينهم القائد في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T19:33+0000
2022-08-05T19:33+0000
2022-08-05T19:33+0000
تقارير سبوتنيك
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وحمل عدد من مسلحي "سرايا القدس" جثمان تيسير الجعبري، وجابوا به شوارع غزة، وسط دعوات "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في تشييع القتلى، ودعا المشاركون في التشيع إلى الرد على القصف الإسرائيلي على القطاع، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وسيدة وإصابة 55 آخرين، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" بغزة.وبدأ التوتر الحالي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، كما أعلنت إسرائيل بعدها عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، وفرضت قيوداً على الإسرائيليين المقيمين في محيط القطاع.وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إسرائيل، "أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن تسمح بالتغول على الشعب الفلسطيني، ولن تفلح إسرائيل بكسر صمود الشعب ومقاومته"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد بدأ بتنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
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شيّع مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين قُتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة بينهم القائد في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة، في المسجد العُمري، في مدينة غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة.
وحمل عدد من مسلحي "سرايا القدس" جثمان تيسير الجعبري، وجابوا به شوارع غزة، وسط دعوات "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في تشييع القتلى، ودعا المشاركون في التشيع إلى الرد على القصف الإسرائيلي على القطاع، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وسيدة وإصابة 55 آخرين، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" بغزة.
وبدأ التوتر الحالي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، كما أعلنت إسرائيل بعدها عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، وفرضت قيوداً على الإسرائيليين المقيمين في محيط القطاع.
وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إسرائيل، "أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن تسمح بالتغول على الشعب الفلسطيني، ولن تفلح إسرائيل بكسر صمود الشعب ومقاومته"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد بدأ بتنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".