عربي
صافرات الإنذار تدوي مجددا في مدن ومستوطنات إسرائيلية وتل أبيب تفتح الملاجئ
https://arabic.sputniknews.com/20220805/تشييع-جثامين-4-فلسطينيين-قتلوا-بقصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-1066051697.html
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
شيّع مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين قُتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة بينهم القائد في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T19:33+0000
2022-08-05T19:33+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066051223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7bcb8b16ff5b263b9ec48d7f4fc63ad.jpg
وحمل عدد من مسلحي "سرايا القدس" جثمان تيسير الجعبري، وجابوا به شوارع غزة، وسط دعوات "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في تشييع القتلى، ودعا المشاركون في التشيع إلى الرد على القصف الإسرائيلي على القطاع، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وسيدة وإصابة 55 آخرين، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" بغزة.وبدأ التوتر الحالي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، كما أعلنت إسرائيل بعدها عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، وفرضت قيوداً على الإسرائيليين المقيمين في محيط القطاع.وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إسرائيل، "أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن تسمح بالتغول على الشعب الفلسطيني، ولن تفلح إسرائيل بكسر صمود الشعب ومقاومته"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد بدأ بتنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066051223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5408638beade5623aa5c05e5cc339a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

19:33 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
شيّع مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين قُتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة بينهم القائد في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة، في المسجد العُمري، في مدينة غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة.
وحمل عدد من مسلحي "سرايا القدس" جثمان تيسير الجعبري، وجابوا به شوارع غزة، وسط دعوات "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في تشييع القتلى، ودعا المشاركون في التشيع إلى الرد على القصف الإسرائيلي على القطاع، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وسيدة وإصابة 55 آخرين، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" بغزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبدأ التوتر الحالي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، كما أعلنت إسرائيل بعدها عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، وفرضت قيوداً على الإسرائيليين المقيمين في محيط القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إسرائيل، "أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن تسمح بالتغول على الشعب الفلسطيني، ولن تفلح إسرائيل بكسر صمود الشعب ومقاومته"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد بدأ بتنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала