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https://arabic.sputniknews.com/20220805/تقرير-عالمي-المغرب-يتصدر-الدول-المنتجة-والمصدرة-للقنب-الهندي-1066034487.html
تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي
تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي
أفاد تقرير عالمي حول المخدرات لعام 2022، نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن المغرب يتصدر الدول الرئيسية لمنشأ وتصدير القنب الهندي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:38+0000
2022-08-05T11:38+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت صحيفة "النهار" عن التقرير أن المغرب يعتبر أول بلد أفريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020، مشيرا إلى أنه من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي.وتجري معظم عمليات تهريب القنب الهندي من المغرب إلى إسبانيا ومن أفغانستان إلى بلدان أخرى في غرب آسيا، كما يتم توجيه القنب الهندي المغربي أيضا إلى بلدان أخرى شمالي أفريقيا، بحسب التقرير.وتسير هذه التجارة من المغرب إلى ليبيا ثم إلى مصر عبر الساحل. كما يتم نقل القنب المغربي عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما لا تزال مضبوطات القنب الهندي متركز في شمال أفريقيا وأوروبا الوسطى، و هما تشكلان منطقة واحدة لإنتاج هذا المخدر والاتجار به واستهلاكه. مما يمثل ما يقرب من 60 في المئة من المضبوطات العالمية خلال فترة 2016-2020يذكر أنه في منطقة الريف حيث يزرع معظم القنب الهندي في البلاد أصبحت الزراعة غير القانونية كثيفة بشكل متزايد ما أدى في العقود الأخيرة إلى زيادة الضغط البيئي على نظام بيئي هش أصلا.زاد الأمر سوءا بإزالة الغابات وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي، كما أن الزراعة المكثفة لهذا النوع من المخدرات قد حولت المنطقة إلى أكبر مستخدم للأسمدة ومبيدات الحشرات في القطاع الزراعي.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي

11:38 GMT 05.08.2022
CC0 / Pixabay / القنب
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
CC0 / Pixabay /
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أفاد تقرير عالمي حول المخدرات لعام 2022، نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن المغرب يتصدر الدول الرئيسية لمنشأ وتصدير القنب الهندي.
ونقلت صحيفة "النهار" عن التقرير أن المغرب يعتبر أول بلد أفريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020، مشيرا إلى أنه من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي.
وتجري معظم عمليات تهريب القنب الهندي من المغرب إلى إسبانيا ومن أفغانستان إلى بلدان أخرى في غرب آسيا، كما يتم توجيه القنب الهندي المغربي أيضا إلى بلدان أخرى شمالي أفريقيا، بحسب التقرير.
وتسير هذه التجارة من المغرب إلى ليبيا ثم إلى مصر عبر الساحل. كما يتم نقل القنب المغربي عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما لا تزال مضبوطات القنب الهندي متركز في شمال أفريقيا وأوروبا الوسطى، و هما تشكلان منطقة واحدة لإنتاج هذا المخدر والاتجار به واستهلاكه. مما يمثل ما يقرب من 60 في المئة من المضبوطات العالمية خلال فترة 2016-2020
يذكر أنه في منطقة الريف حيث يزرع معظم القنب الهندي في البلاد أصبحت الزراعة غير القانونية كثيفة بشكل متزايد ما أدى في العقود الأخيرة إلى زيادة الضغط البيئي على نظام بيئي هش أصلا.
زاد الأمر سوءا بإزالة الغابات وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي، كما أن الزراعة المكثفة لهذا النوع من المخدرات قد حولت المنطقة إلى أكبر مستخدم للأسمدة ومبيدات الحشرات في القطاع الزراعي.
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