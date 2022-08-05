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تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما
تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما
فازت التونسية رحاب الظاهري بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى، أقل من 20 سنة، في سباق 3000 متر موانع. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:09+0000
2022-08-05T09:09+0000
2022-08-05T09:09+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لموقع "إذاعة شمس" التونسية، فقد أحرزت لاعبة المنتخب الوطني التونسي، رحاب الظاهري، المركز الرابع في بطولة العالم لأقل من 20 سنة، والمقامة في كولومبيا، وتحديدا في سباق 3000 متر موانع.وكان المنتخب التونسي لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما، قد سافر في الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، إلى كالي للمشاركة في بطولة العالم "كولومبيا 2022" في الفترة من 1 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل.ويمثّل تونس في تلك البطولة رحاب الظاهري ومعتز فجراوي وياسين شنيني في منافسات 3000 متر موانع، وأسامة فرحات وأميمة حسونة وميساء بوغدير في منافسات 10 آلاف متر مشي، وآية ورغي في سباق 1500 متر، ويقودهم من المدربين كمال حواص وحسن حمزي.
https://arabic.sputniknews.com/20200722/رياضية-تونسية-تتطوع-لمكافحة-كورونا-وعينها-على-ميداليات-عالمية-فيديو-وصور-1046076926.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما
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فازت التونسية رحاب الظاهري بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى، أقل من 20 سنة، في سباق 3000 متر موانع.
ووفقا لموقع
"إذاعة شمس" التونسية، فقد أحرزت لاعبة المنتخب الوطني التونسي، رحاب الظاهري، المركز الرابع في بطولة العالم لأقل من 20 سنة، والمقامة في كولومبيا، وتحديدا في سباق 3000 متر موانع.
وكان المنتخب التونسي لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما، قد سافر في الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، إلى كالي للمشاركة في بطولة العالم "كولومبيا 2022" في الفترة من 1 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل.
ويمثّل تونس في تلك البطولة رحاب الظاهري ومعتز فجراوي
وياسين شنيني في منافسات 3000 متر موانع، وأسامة فرحات وأميمة حسونة وميساء بوغدير في منافسات 10 آلاف متر مشي، وآية ورغي في سباق 1500 متر، ويقودهم من المدربين كمال حواص وحسن حمزي.