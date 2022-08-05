عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/تونسية-تفوز-بالمركز-الرابع-في-بطولة-العالم-لألعاب-القوى-تحت-20-عاما-1066024198.html
تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما
تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما
فازت التونسية رحاب الظاهري بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى، أقل من 20 سنة، في سباق 3000 متر موانع. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:09+0000
2022-08-05T09:09+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/96/1045779628_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_6fed7925695316f28637c4512c18a269.jpg
ووفقا لموقع "إذاعة شمس" التونسية، فقد أحرزت لاعبة المنتخب الوطني التونسي، رحاب الظاهري، المركز الرابع في بطولة العالم لأقل من 20 سنة، والمقامة في كولومبيا، وتحديدا في سباق 3000 متر موانع.وكان المنتخب التونسي لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما، قد سافر في الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، إلى كالي للمشاركة في بطولة العالم "كولومبيا 2022" في الفترة من 1 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل.ويمثّل تونس في تلك البطولة رحاب الظاهري ومعتز فجراوي وياسين شنيني في منافسات 3000 متر موانع، وأسامة فرحات وأميمة حسونة وميساء بوغدير في منافسات 10 آلاف متر مشي، وآية ورغي في سباق 1500 متر، ويقودهم من المدربين كمال حواص وحسن حمزي.
https://arabic.sputniknews.com/20200722/رياضية-تونسية-تتطوع-لمكافحة-كورونا-وعينها-على-ميداليات-عالمية-فيديو-وصور-1046076926.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/96/1045779628_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_d06136003793d94e2f0f4ee615cbc6ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونسية تفوز بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما

09:09 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraالبطلة التونسية في رياضة القفز بالزانة درة محفوظي
البطلة التونسية في رياضة القفز بالزانة درة محفوظي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبرTelegram
فازت التونسية رحاب الظاهري بالمركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى، أقل من 20 سنة، في سباق 3000 متر موانع.
ووفقا لموقع "إذاعة شمس" التونسية، فقد أحرزت لاعبة المنتخب الوطني التونسي، رحاب الظاهري، المركز الرابع في بطولة العالم لأقل من 20 سنة، والمقامة في كولومبيا، وتحديدا في سباق 3000 متر موانع.
البطلة التونسية في رياضة القفز بالزانة درة محفوظي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2020
رياضية تونسية تتطوع لمكافحة كورونا وعينها على ميداليات عالمية... فيديو وصور
22 يوليو 2020, 15:20 GMT
وكان المنتخب التونسي لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما، قد سافر في الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، إلى كالي للمشاركة في بطولة العالم "كولومبيا 2022" في الفترة من 1 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل.
ويمثّل تونس في تلك البطولة رحاب الظاهري ومعتز فجراوي وياسين شنيني في منافسات 3000 متر موانع، وأسامة فرحات وأميمة حسونة وميساء بوغدير في منافسات 10 آلاف متر مشي، وآية ورغي في سباق 1500 متر، ويقودهم من المدربين كمال حواص وحسن حمزي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала