جعجع: صواريخ "حزب الله" مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية
© AFP 2022سمير جعجع
© AFP 2022
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على صفحته في "تويتر" أن "صواريخ حزب الله مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية".
وقال جعجع: "وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمس، أن العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأنّ لدى "حزب الله" أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل".
وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمس، ان "العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد ايران، لأن لدى "حزب الله" أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل". (1/2)— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 5, 2022
وأضاف: "وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبين واضحا وجليا دور صواريخ "حزب الله" في لبنان، أن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم".
وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبيّن واضحا وجليا دور صواريخ "حزب الله" في لبنان.— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 5, 2022
إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم. (2/2)