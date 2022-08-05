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جعجع: صواريخ "حزب الله" مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية
جعجع: صواريخ "حزب الله" مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على صفحته في "تويتر" أن "صواريخ حزب الله مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:16+0000
2022-08-05T08:16+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال جعجع: "وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي​، أمس، أن العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأنّ لدى "حزب الله" أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على ​إسرائيل".وأضاف: "وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبين واضحا وجليا دور صواريخ "حزب الله" في لبنان، أن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم".
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العالم العربي, لبنان

جعجع: صواريخ "حزب الله" مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية

08:16 GMT 05.08.2022
© AFP 2022سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على صفحته في "تويتر" أن "صواريخ حزب الله مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية".
وقال جعجع: "وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي​، أمس، أن العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأنّ لدى "حزب الله" أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على ​إسرائيل".
وأضاف: "وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبين واضحا وجليا دور صواريخ "حزب الله" في لبنان، أن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم".
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