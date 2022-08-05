https://arabic.sputniknews.com/20220805/رفع-العلم-الروسي-تكريما-للفرقة-الروسية-المشاركة-بمسابقة-ألعاب-الجيش-أرمي-2022-في-الجزائر-1066022239.html
العلم الروسي يرفرف في سماء الجزائر استعدادا لدورة الألعاب العسكرية الدولية
العلم الروسي يرفرف في سماء الجزائر استعدادا لدورة الألعاب العسكرية الدولية
أقيمت مراسم رفع العلم الروسي في الجزائر العاصمة، استعدادًا لدورة الألعاب العسكرية الدولية، وتستضيف الجزائر مسابقة الفصيلة المحمولة جواً. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:38+0000
2022-08-05T08:38+0000
2022-08-05T09:02+0000
الجزائر
رصد عسكري
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وبحسب قناة "زفيزدا": "اليوم، في مدينة البليدة الجزائرية، غير البعيدة عن العاصمة الجزائرية، أقيم احتفال رسمي بلقاء الفرق. كان أحدهم فريقًا من المظليين الروس. رفع الجانب الجزائري العلم الروسي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت بيلاروسيا وأوزبكستان في الحفل الرسمي".لم تشارك عدة فرق من دول مختلفة في الحفل حتى الآن. في المجموع، تشارك 18 دولة في المسابقة. يتم تزويد الفرق بجميع الظروف المريحة للمعيشة والتدريب. يحتاج الجميع للتكيف مع المناخ.وكانت قد وصلت فرق مظليين من روسيا وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى الجزائر للمشاركة في المنافسة الدولية "الفصيلة المحمولة جواً" كجزء من ألعاب الجيش الدولية "أرمي-2022" في وقت سابق. هذا العام ستبدأ المسابقة في الخارج لأول مرة.تم نقل الجنود على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" التابعة للقوات الجوية الروسية من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الجزائر, رصد عسكري
العلم الروسي يرفرف في سماء الجزائر استعدادا لدورة الألعاب العسكرية الدولية
08:38 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أقيمت مراسم رفع العلم الروسي في الجزائر العاصمة، استعدادًا لدورة الألعاب العسكرية الدولية، وتستضيف الجزائر مسابقة الفصيلة المحمولة جواً.
وبحسب قناة "زفيزدا": "اليوم، في مدينة البليدة الجزائرية، غير البعيدة عن العاصمة الجزائرية، أقيم احتفال رسمي بلقاء الفرق. كان أحدهم فريقًا من المظليين الروس. رفع الجانب الجزائري العلم الروسي
. بالإضافة إلى ذلك، شاركت بيلاروسيا وأوزبكستان في الحفل الرسمي".
لم تشارك عدة فرق من دول مختلفة في الحفل حتى الآن. في المجموع، تشارك 18 دولة في المسابقة. يتم تزويد الفرق بجميع الظروف المريحة للمعيشة والتدريب. يحتاج الجميع للتكيف مع المناخ.
وكانت قد وصلت فرق مظليين من روسيا وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى الجزائر
للمشاركة في المنافسة الدولية "الفصيلة المحمولة جواً" كجزء من ألعاب الجيش الدولية "أرمي-2022" في وقت سابق. هذا العام ستبدأ المسابقة في الخارج لأول مرة.
تم نقل الجنود على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" التابعة للقوات الجوية الروسية من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.