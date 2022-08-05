https://arabic.sputniknews.com/20220805/سرايا-القدس-تطلق-نحو-100-صاروخ-تجاه-إسرائيل-ردا-على-مقتل-الجعبري-1066050548.html
"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري
"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل القيادي تيسير الجعبري. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T19:15+0000
2022-08-05T19:15+0000
2022-08-05T19:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066050173_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_941a529704da5b5bf196a2c5d69daf11.jpg
رام الله - سبوتنيك. وذكرت الحركة في بيان مقتضب: "في إطار ردها الأولي على اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة حتى الآن 80 صاروخا، اعترضت القبة الحديدية 33 منها.وأضاف قائلا: "حتى الآن أطُلق 80 صاروخًا، 34 سقطت في غزة، و46 وصلت إلى الحانب الإسرائيلي وتم اعتراض 33 منها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066050173_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_59fc84b0c396a126d574187edc082612.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري
تابعنا عبر
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل القيادي تيسير الجعبري.
رام الله - سبوتنيك
. وذكرت الحركة في بيان مقتضب: "في إطار ردها الأولي على اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".
من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة حتى الآن 80 صاروخا، اعترضت القبة الحديدية 33 منها.
وأضاف قائلا: "حتى الآن أطُلق 80 صاروخًا، 34 سقطت في غزة، و46 وصلت إلى الحانب الإسرائيلي وتم اعتراض 33 منها".