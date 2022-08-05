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"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري
"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل القيادي تيسير الجعبري. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T19:15+0000
2022-08-05T19:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت الحركة في بيان مقتضب: "في إطار ردها الأولي على اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة حتى الآن 80 صاروخا، اعترضت القبة الحديدية 33 منها.وأضاف قائلا: "حتى الآن أطُلق 80 صاروخًا، 34 سقطت في غزة، و46 وصلت إلى الحانب الإسرائيلي وتم اعتراض 33 منها".
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أخبار فلسطين اليوم

"سرايا القدس" تطلق نحو 100 صاروخ تجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري

19:15 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل القيادي تيسير الجعبري.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت الحركة في بيان مقتضب: "في إطار ردها الأولي على اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".

من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة حتى الآن 80 صاروخا، اعترضت القبة الحديدية 33 منها.

وأضاف قائلا: "حتى الآن أطُلق 80 صاروخًا، 34 سقطت في غزة، و46 وصلت إلى الحانب الإسرائيلي وتم اعتراض 33 منها".
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