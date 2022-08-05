https://arabic.sputniknews.com/20220805/صاعقة-تضرب-محيط-البيت-الأبيض-وتتسبب-بإصابات-فيديو-1066022429.html
صاعقة تضرب محيط البيت الأبيض وتتسبب بإصابات... فيديو
صاعقة تضرب محيط البيت الأبيض وتتسبب بإصابات... فيديو
تسببت صاعقة بإصابة 4 أشخاص وضعهم في حالة حرجة بعدما ضربت محيط البيت الأبيض. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:41+0000
2022-08-05T08:41+0000
2022-08-05T08:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت خدمة الإسعاف والإطفاء في واشنطن على صفحتها الخاصة في "تويتر": "صاعقة في لافاييت بارك، شمال غرب، ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وجميعهم في حالة حرجة".وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.وظهرت في صور نشرتها الخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل تعمل في مكان الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
صاعقة تضرب محيط البيت الأبيض وتتسبب بإصابات... فيديو
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تسببت صاعقة بإصابة 4 أشخاص وضعهم في حالة حرجة بعدما ضربت محيط البيت الأبيض.
وقالت خدمة الإسعاف والإطفاء في واشنطن على صفحتها الخاصة في "تويتر": "صاعقة في لافاييت بارك، شمال غرب، ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وجميعهم في حالة حرجة".
وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.
وظهرت في صور نشرتها الخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل تعمل في مكان الحادث.