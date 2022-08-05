https://arabic.sputniknews.com/20220805/عضو-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-مالك-عقار-يلتقي-بسفيرة-النرويج-1066026292.html
عضو مجلس "السيادة الانتقالي" السوداني مالك عقار يلتقي بسفيرة النرويج
عضو مجلس "السيادة الانتقالي" السوداني مالك عقار يلتقي بسفيرة النرويج
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار إير، سفيرة النرويج في الخرطوم، تريزا لوكن غازيل، في القصر الجمهوري. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:40+0000
2022-08-05T09:40+0000
2022-08-05T09:40+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأوسلو، وسبل تطويرها وترقيتها، كما تم بحث التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يشهدها السودان ودور النرويج في دعم عملية الانتقال الديمقراطي.من جانبها، شددت السفيرة تريزا لوكن، عقب اللقاء، على استمرار دعم بلادها للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل مزدهر .وأضافت لوكن غازيل أن تشكيل حكومة مدنية في السودان، بمشاركة الجميع، من شأنه المساهمة في حل القضايا الإقتصادية والإنسانية الراهنة.وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية، أمس الخميس، مواعيد التصعيد الثوري والإضراب في شهر أغسطس/آب الجاري.وذكرت صحيفة "الانتباهة"، أن تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية قد نشرت الجدول التصعيدي لشهر أغسطس حتى نهايته.وأوضحت أن المليونيات المركزية في العاصمة المثلثة، ستجري في أيام 11 و18 و31 من الشهر الجاري، والمليونيات اللامركزية في العاصمة المثلثة، في أيام 7 و22 و25 من الشهر ذاته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
عضو مجلس "السيادة الانتقالي" السوداني مالك عقار يلتقي بسفيرة النرويج
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التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار إير، سفيرة النرويج في الخرطوم، تريزا لوكن غازيل، في القصر الجمهوري.
وقالت وكالة الأنباء السودانية
"سونا" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأوسلو، وسبل تطويرها وترقيتها، كما تم بحث التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يشهدها السودان ودور النرويج في دعم عملية الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، شددت السفيرة تريزا لوكن، عقب اللقاء، على استمرار دعم بلادها للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل مزدهر .
وأوضحت السفيرة أن "التحديات الحالية التي يمر بها السودان تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة، من خلال توافق الجميع على تشكيل حكومة يقودها المدنيون".
وأضافت لوكن غازيل أن تشكيل حكومة مدنية في السودان، بمشاركة الجميع، من شأنه المساهمة في حل القضايا الإقتصادية والإنسانية الراهنة.
وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية، أمس الخميس، مواعيد التصعيد الثوري والإضراب في شهر أغسطس/آب الجاري.
وذكرت صحيفة
"الانتباهة"، أن تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية قد نشرت الجدول التصعيدي لشهر أغسطس حتى نهايته.
وأوضحت أن المليونيات المركزية
في العاصمة المثلثة، ستجري في أيام 11 و18 و31 من الشهر الجاري، والمليونيات اللامركزية في العاصمة المثلثة، في أيام 7 و22 و25 من الشهر ذاته.