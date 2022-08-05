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مصر... تطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة توفر 450 مليون دولار شهريا
مصر... تطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة توفر 450 مليون دولار شهريا
وجّه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها في ظل ما يشهده العالم من أزمة حاليا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:11+0000
2022-08-05T10:11+0000
مصر
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، أمس الخميس.وقال مدبولي، في بيان، إنه في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي.وأضاف أن تلك الخطة يجب أن تتضمن آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.وتابع: "كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء... وفّرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره".كما أكد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير في المباني الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشاء، وغيرها.
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مصر, العالم العربي

مصر... تطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة توفر 450 مليون دولار شهريا

10:11 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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وجّه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها في ظل ما يشهده العالم من أزمة حاليا.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، أمس الخميس.
وقال مدبولي، في بيان، إنه في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي.
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وأضاف أن تلك الخطة يجب أن تتضمن آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.
وتابع: "كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء... وفّرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تحصل مصر على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء.

كما أكد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير في المباني الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشاء، وغيرها.
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