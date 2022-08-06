https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسرائيل-تسمح-للمستوطنين-باقتحام-المسجد-الأقصى-الأحد-1066090097.html
إسرائيل تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى الأحد
إسرائيل تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى الأحد
قررت إسرائيل، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، غدا الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:10+0000
2022-08-06T21:10+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى "خراب الهيكل" غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.وشارك ممثلون عن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالات أخرى في تقييم الوضع.من جانبه، أعلن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عزمه اقتحام ساحات المسجد الأقصى غدا الأحد.وقال بن غفير: يجب ألا نستسلم للجهاد والإرهاب - نحن أصحاب دولة إسرائيل، وكلما تصرفنا على هذا الأساس سيفهم الأعداء الرسالة".من جانبها، قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية لقناة "كان" الرسمية: "غدا (الأحد) سنسمح بإقامة جميع الفعاليات المخطط لها في القدس بما في ذلك صعود اليهود إلى جبل الهيكل (اقتحام باحات المسجد الأقصى)".وأضاف: "تصر الشرطة على عدم السماح للمنظمات الإرهابية بالتأثير على ما يجري في جبل الهيكل (الحرم القدسي) وستعزز وجودها في المدينة بقوات كبيرة. أي استفزاز أو شغب سيقابل برد حازم وهجومي".ويحيي اليهود غدا الأحد ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل الأول" على يد البابليين و"خراب الهيكل الثاني" الذي تم تدميره علي يد الرومان، ويعتبره اليهود يوم صيام وحداد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى الأحد
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قررت إسرائيل، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، غدا الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى "خراب الهيكل" غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.
وشارك ممثلون عن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالات أخرى في تقييم الوضع.
من جانبه، أعلن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عزمه اقتحام ساحات المسجد الأقصى غدا الأحد.
وقال بن غفير: يجب ألا نستسلم للجهاد والإرهاب - نحن أصحاب دولة إسرائيل، وكلما تصرفنا على هذا الأساس سيفهم الأعداء الرسالة".
من جانبها، قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية لقناة "كان" الرسمية: "غدا (الأحد) سنسمح بإقامة جميع الفعاليات المخطط لها في القدس بما في ذلك صعود اليهود إلى جبل الهيكل (اقتحام باحات المسجد الأقصى)".
وأضاف: "تصر الشرطة على عدم السماح للمنظمات الإرهابية بالتأثير على ما يجري في جبل الهيكل (الحرم القدسي) وستعزز وجودها في المدينة بقوات كبيرة. أي استفزاز أو شغب سيقابل برد حازم وهجومي".
ويحيي اليهود غدا الأحد ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل الأول" على يد البابليين و"خراب الهيكل الثاني" الذي تم تدميره علي يد الرومان، ويعتبره اليهود يوم صيام وحداد.