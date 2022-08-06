https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الروسية-العالم-مهدد-بكارثة-وهجوم-إرهابي-نووي-بسبب-أوكرانيا-1066061490.html
الخارجية الروسية: العالم مهدد بكارثة وهجوم إرهابي نووي بسبب أوكرانيا
الخارجية الروسية: العالم مهدد بكارثة وهجوم إرهابي نووي بسبب أوكرانيا
يعتقد إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تثير كارثة نووية مماثلة لتشيرنوبل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:02+0000
2022-08-06T10:02+0000
2022-08-06T10:02+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفقًا له، يمكن أن يؤدي القصف المدفعي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي تنفذه القوات الأوكرانية، إلى وضع خطير للغاية.وقال الدبلوماسي: "هذه قضية صارخة وغير مسبوقة. قد يكون لهذا الحادث عواقب بعيدة المدى".وأوضح فيشنفيتسكي أنه خلال عملية عسكرية خاصة، سيطرت القوات الروسية على محطتي تشيرنوبل وزابوروجيه للطاقة النووية ولا يمكن ترك مثل هذه المواقع دون حماية.وأشار فيشنفيتسكي إلى أن روسيا تتفق تمامًا مع استمرار سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عمل محطة الطاقة النووية زابوروجيه، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. تم القيام بالكثير من العمل للتحضير لزيارة مفتشي الوكالة للمحطة.ولكن، وفقًا لفيشنفيتسكي، في اللحظة الأخيرة، لم توافق الأمانة العامة للأمم المتحدة على الرحلة وألغتها.وقال: "تم ذلك لأنه لم يكن مربحًا لكييف ورعاتها الغربيين. سيأتي التفتيش والتأكد من أن كل شيء على ما يرام هناك والمحطة تعمل بشكل طبيعي."وتابع فيشنفيتسكي أن نظام كييف يكذب بشأن حالة المحطة. على وجه الخصوص، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة لا تملك قطع الغيار اللازمة.وأكد فيشنيفيتسكي: "في الواقع، اتفقنا على أنه يجب تسليم كل شيء عبر خط المواجهة. ولدينا فواتير تؤكد التسليم".بدوره، حذر أندريه بيلؤسوف، نائب الممثل الدائم الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، من أن الإرهابيين قد يحصلون على مواد نووية من المنشآت النووية الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.وأكد الدبلوماسي أن روسيا تدرك مسؤولية وصعوبة حماية المنشآت النووية. تبذل موسكو قصارى جهدها لضمان سلامة محطات الطاقة النووية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
الخارجية الروسية: العالم مهدد بكارثة وهجوم إرهابي نووي بسبب أوكرانيا
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يعتقد إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تثير كارثة نووية مماثلة لتشيرنوبل.
وفقًا له، يمكن أن يؤدي القصف المدفعي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي تنفذه القوات الأوكرانية، إلى وضع خطير للغاية.
وقال الدبلوماسي: "هذه قضية صارخة وغير مسبوقة. قد يكون لهذا الحادث عواقب بعيدة المدى".
وأوضح فيشنفيتسكي أنه خلال عملية عسكرية خاصة، سيطرت القوات الروسية على محطتي تشيرنوبل وزابوروجيه للطاقة النووية ولا يمكن ترك مثل هذه المواقع دون حماية.
وأضاف الدبلوماسي أنه "بالنظر إلى النظام الموجود في كييف، يمكن توقع أي شيء: سيأتي بعض القوميين، ويستولون على المحطة ويتصرفون كإرهابيين، ويبدأون في الابتزاز".
وأشار فيشنفيتسكي إلى أن روسيا تتفق تمامًا مع استمرار سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عمل محطة الطاقة النووية زابوروجيه، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. تم القيام بالكثير من العمل للتحضير لزيارة مفتشي الوكالة للمحطة.
ولكن، وفقًا لفيشنفيتسكي، في اللحظة الأخيرة، لم توافق الأمانة العامة للأمم المتحدة على الرحلة وألغتها.
وقال: "تم ذلك لأنه لم يكن مربحًا لكييف ورعاتها الغربيين. سيأتي التفتيش والتأكد من أن كل شيء على ما يرام هناك والمحطة تعمل بشكل طبيعي."
وتابع فيشنفيتسكي أن نظام كييف يكذب بشأن حالة المحطة. على وجه الخصوص، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة لا تملك قطع الغيار اللازمة.
وأكد فيشنيفيتسكي: "في الواقع، اتفقنا على أنه يجب تسليم كل شيء عبر خط المواجهة. ولدينا فواتير تؤكد التسليم".
بدوره، حذر أندريه بيلؤسوف، نائب الممثل الدائم الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، من أن الإرهابيين قد يحصلون على مواد نووية من المنشآت النووية الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.
وقال بيلؤسوف: " لا يمكن استبعاد مثل هذه السيناريوهات في حالة حدوث نوع من الطوارئ أو الكارثة، وفقدان السيطرة على المنشآت النووية الأوكرانية".
وأكد الدبلوماسي أن روسيا تدرك مسؤولية وصعوبة حماية المنشآت النووية. تبذل موسكو قصارى جهدها لضمان سلامة محطات الطاقة النووية.