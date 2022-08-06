https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الروسية-العالم-مهدد-بكارثة-وهجوم-إرهابي-نووي-بسبب-أوكرانيا-1066061490.html

الخارجية الروسية: العالم مهدد بكارثة وهجوم إرهابي نووي بسبب أوكرانيا

الخارجية الروسية: العالم مهدد بكارثة وهجوم إرهابي نووي بسبب أوكرانيا

يعتقد إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تثير كارثة نووية مماثلة لتشيرنوبل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T10:02+0000

2022-08-06T10:02+0000

2022-08-06T10:02+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_471635774415143a26d39b7256106349.jpg

وفقًا له، يمكن أن يؤدي القصف المدفعي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي تنفذه القوات الأوكرانية، إلى وضع خطير للغاية.وقال الدبلوماسي: "هذه قضية صارخة وغير مسبوقة. قد يكون لهذا الحادث عواقب بعيدة المدى".وأوضح فيشنفيتسكي أنه خلال عملية عسكرية خاصة، سيطرت القوات الروسية على محطتي تشيرنوبل وزابوروجيه للطاقة النووية ولا يمكن ترك مثل هذه المواقع دون حماية.وأشار فيشنفيتسكي إلى أن روسيا تتفق تمامًا مع استمرار سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عمل محطة الطاقة النووية زابوروجيه، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. تم القيام بالكثير من العمل للتحضير لزيارة مفتشي الوكالة للمحطة.ولكن، وفقًا لفيشنفيتسكي، في اللحظة الأخيرة، لم توافق الأمانة العامة للأمم المتحدة على الرحلة وألغتها.وقال: "تم ذلك لأنه لم يكن مربحًا لكييف ورعاتها الغربيين. سيأتي التفتيش والتأكد من أن كل شيء على ما يرام هناك والمحطة تعمل بشكل طبيعي."وتابع فيشنفيتسكي أن نظام كييف يكذب بشأن حالة المحطة. على وجه الخصوص، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة لا تملك قطع الغيار اللازمة.وأكد فيشنيفيتسكي: "في الواقع، اتفقنا على أنه يجب تسليم كل شيء عبر خط المواجهة. ولدينا فواتير تؤكد التسليم".بدوره، حذر أندريه بيلؤسوف، نائب الممثل الدائم الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، من أن الإرهابيين قد يحصلون على مواد نووية من المنشآت النووية الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.وأكد الدبلوماسي أن روسيا تدرك مسؤولية وصعوبة حماية المنشآت النووية. تبذل موسكو قصارى جهدها لضمان سلامة محطات الطاقة النووية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا