https://arabic.sputniknews.com/20220806/طبيب-بايدن-الرئيس-سيبقى-في-إجراءات-عزل-صارمة--1066089341.html
طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة
طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة
كشف طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائج اختبار "كوفيد 19"، الخاصة بالرئيس جاءت سلبية، اليوم السبت، لكنه سيبقى في العزل بالبيت الأبيض لحين إجراء اختبار جديد... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:40+0000
2022-08-06T20:40+0000
2022-08-06T20:40+0000
جو بايدن
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وكتب الدكتور كيفن أوكونور في آخر تحديث يومي له، أن الرئيس "حذر للغاية" وسيلتزم بـ "إجراءات العزل الصارمة" المعمول بها منذ إصابته مجددا في 30 يوليو/ تموز، في انتظار نتيجة متابعة سلبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/بايدن-يصف-نفسه-بـنائب-الرئيس-في-زلة-لسان-جديدةفيديو-1066061293.html
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جو بايدن
طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة
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كشف طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائج اختبار "كوفيد 19"، الخاصة بالرئيس جاءت سلبية، اليوم السبت، لكنه سيبقى في العزل بالبيت الأبيض لحين إجراء اختبار جديد يؤكد سلبية إصابته.
وكتب الدكتور كيفن أوكونور في آخر تحديث يومي له، أن الرئيس "حذر للغاية" وسيلتزم بـ "إجراءات العزل الصارمة" المعمول بها منذ إصابته مجددا في 30 يوليو/ تموز، في انتظار نتيجة متابعة سلبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.