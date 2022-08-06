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طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة
طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة
كشف طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائج اختبار "كوفيد 19"، الخاصة بالرئيس جاءت سلبية، اليوم السبت، لكنه سيبقى في العزل بالبيت الأبيض لحين إجراء اختبار جديد... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:40+0000
2022-08-06T20:40+0000
جو بايدن
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وكتب الدكتور كيفن أوكونور في آخر تحديث يومي له، أن الرئيس "حذر للغاية" وسيلتزم بـ "إجراءات العزل الصارمة" المعمول بها منذ إصابته مجددا في 30 يوليو/ تموز، في انتظار نتيجة متابعة سلبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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جو بايدن

طبيب بايدن: الرئيس سيبقى في إجراءات عزل صارمة

20:40 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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كشف طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائج اختبار "كوفيد 19"، الخاصة بالرئيس جاءت سلبية، اليوم السبت، لكنه سيبقى في العزل بالبيت الأبيض لحين إجراء اختبار جديد يؤكد سلبية إصابته.
وكتب الدكتور كيفن أوكونور في آخر تحديث يومي له، أن الرئيس "حذر للغاية" وسيلتزم بـ "إجراءات العزل الصارمة" المعمول بها منذ إصابته مجددا في 30 يوليو/ تموز، في انتظار نتيجة متابعة سلبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
بايدن يصف نفسه بـ"نائب الرئيس" في زلة لسان جديدة...فيديو
09:43 GMT
وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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