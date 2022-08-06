https://arabic.sputniknews.com/20220806/لحظة-سقوط-طائرة-تابعة-لنادي-الطيران-السعودي-في-منطقة-عسير-فيديو-1066091324.html
لحظة سقوط طائرة تابعة لنادي الطيران السعودي في منطقة عسير... فيديو
لحظة سقوط طائرة تابعة لنادي الطيران السعودي في منطقة عسير... فيديو
تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة من طراز HZ-SAL تابعة لنادي الطيران في منطقة عسير. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T22:43+0000
2022-08-06T22:43+0000
2022-08-06T22:43+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت صحيفة "عكاظ" أن مكتب تحقيقات الطيران نجح في كشف ملابسات حادث سقوط الطائرة، وقال في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.وكشف بيان المكتب عن أن حرس الحدود أنقذ قائد الطائرة ومرافقه وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة، كما باشر المكتب إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
لحظة سقوط طائرة تابعة لنادي الطيران السعودي في منطقة عسير... فيديو
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تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة من طراز HZ-SAL تابعة لنادي الطيران في منطقة عسير.
ونقلت صحيفة
"عكاظ" أن مكتب تحقيقات الطيران نجح في كشف ملابسات حادث سقوط الطائرة، وقال في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.
وكشف بيان المكتب عن أن حرس الحدود أنقذ قائد الطائرة ومرافقه وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة، كما باشر المكتب إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.