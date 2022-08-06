https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقدونيا-تعيد-الدبابات-القديمة-والطائرات-الهجومية-إلى-أوكرانيا-1066055586.html
مقدونيا تعيد الدبابات القديمة والطائرات الهجومية إلى أوكرانيا
مقدونيا تعيد الدبابات القديمة والطائرات الهجومية إلى أوكرانيا
يتم نقل المعدات العسكرية، التي تم تصنيعها في أيام الاتحاد السوفيتي، من مقدونيا الشمالية إلى أوكرانيا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:09+0000
2022-08-06T06:09+0000
2022-08-06T06:09+0000
رصد عسكري
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في نهاية الشهر الماضي، ظهرت تقارير عن بدء تسليم الدفعة الأولى من "تي-72أ" السوفيتية. في المجموع، يجب أن تتلقى التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو ثلاثين من دبابات "تي-72أ".تم إيقاف تشغيل هذه الدبابات القديمة لفترة طويلة ومن غير المرجح أن تعمل بكامل طاقتها. على الأرجح، سيحاولون استعادتها في إحدى المؤسسات العسكرية الموجودة في جمهورية التشيك، حيث سيستبدلون الأجزاء المعطلة ويركبون الجيل الأول من الحماية الديناميكية المضادة للتراكم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".وفقًا للخبراء العسكريين، نتيجة لعمليات التسليم من بولندا ودول أوروبية أخرى، فإن عدد دبابات "تي-72أ" في القوات المسلحة الأوكرانية سوف يساوي أو حتى يتجاوز عدد "تي-64" التي بقيت بعد الخسائر.يوم الأربعاء الماضي أيضًا، ظهرت تقارير عن نقل أربع طائرات من طراز"سو-25" كانت تمتلكها مقدونيا الشمالية، والتي لم تحلق في السماء منذ عام 2004. ثم عُرضت للبيع، لكن لم يكن هناك من يريد اقتناء معدات مستعملة. بالتأكيد، هي بحاجة إلى إصلاحات جادة.تجدر الإشارة إلى أن الدبابات والطائرات الهجومية ومروحيات "مي-24" تم تسليمها من أوكرانيا إلى مقدونيا في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما قاتلت القوات المسلحة لدول البلقان مع المسلحين الألبان.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقدونيا تعيد الدبابات القديمة والطائرات الهجومية إلى أوكرانيا
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يتم نقل المعدات العسكرية، التي تم تصنيعها في أيام الاتحاد السوفيتي، من مقدونيا الشمالية إلى أوكرانيا.
في نهاية الشهر الماضي، ظهرت تقارير عن بدء تسليم الدفعة الأولى من "تي-72أ" السوفيتية. في المجموع، يجب أن تتلقى التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو ثلاثين من دبابات "تي-72أ".
تم إيقاف تشغيل هذه الدبابات القديمة لفترة طويلة
ومن غير المرجح أن تعمل بكامل طاقتها. على الأرجح، سيحاولون استعادتها في إحدى المؤسسات العسكرية الموجودة في جمهورية التشيك، حيث سيستبدلون الأجزاء المعطلة ويركبون الجيل الأول من الحماية الديناميكية المضادة للتراكم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وفقًا للخبراء العسكريين، نتيجة لعمليات التسليم من بولندا ودول أوروبية أخرى، فإن عدد دبابات "تي-72أ" في القوات المسلحة الأوكرانية سوف يساوي أو حتى يتجاوز عدد "تي-64" التي بقيت بعد الخسائر.
يوم الأربعاء الماضي أيضًا، ظهرت تقارير عن نقل أربع طائرات من طراز"سو-25" كانت تمتلكها مقدونيا الشمالية، والتي لم تحلق في السماء منذ عام 2004. ثم عُرضت للبيع، لكن لم يكن هناك من يريد اقتناء معدات مستعملة. بالتأكيد، هي بحاجة إلى إصلاحات جادة.
تجدر الإشارة إلى أن الدبابات والطائرات الهجومية ومروحيات "مي-24" تم تسليمها من أوكرانيا إلى مقدونيا في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما قاتلت القوات المسلحة لدول البلقان مع المسلحين الألبان.