https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-الخارجية-الصيني-يقدم-اقتراحا-من-3-نقاط-لتعزيز-التعاون-في-شرق-آسيا-1066069121.html
وزير الخارجية الصيني يقدم اقتراحا من 3 نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا
وزير الخارجية الصيني يقدم اقتراحا من 3 نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا
قدم وزير الخارجية الصيني وانغ يي اقتراحا من ثلاث نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا، أثناء حضوره الاجتماع الـ12 لوزراء خارجية قمة شرق آسيا في العاصمة الكمبودية... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:00+0000
2022-08-06T13:00+0000
2022-08-06T13:00+0000
العالم
الصين
اقتراح
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وقال يي: "ينبغي أن نحترم بعضنا بعضا، ونسعى إلى أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات، وألا نرسم خطوطا أيديولوجية"، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بمبدأ الاستقلال السيادي وإجراء الحوارات والتبادلات على قدم المساواة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق وكالة "شينخوا".وحث وانغ على دعم آسيان في بناء مراكز إنتاج وتوزيع اللقاحات على الصعيد الإقليمي، وتعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة.كما دعا الدول إلى تنفيذ مبادرة التعاون بشأن الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها بشكل مشترك، وضمان إمدادات مستقرة من الطاقة. وقال وانغ إنه يتعين على الدول دعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما والحفاظ على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وبناء منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا-الباسيفيك ومجتمع اقتصادي في منطقة آسيا-الباسيفيك.
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العالم, الصين, اقتراح
وزير الخارجية الصيني يقدم اقتراحا من 3 نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا
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قدم وزير الخارجية الصيني وانغ يي اقتراحا من ثلاث نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا، أثناء حضوره الاجتماع الـ12 لوزراء خارجية قمة شرق آسيا في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وقال يي: "ينبغي أن نحترم بعضنا بعضا، ونسعى إلى أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات، وألا نرسم خطوطا أيديولوجية"، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بمبدأ الاستقلال السيادي وإجراء الحوارات والتبادلات على قدم المساواة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق وكالة "شينخوا".
وقال: "علينا تعزيز هيكل التعاون الإقليمي المتمحور حول آسيان ومعارضة المواجهة بين الكتل في المنطقة. ثانيا، تعزيز زخم القمة للتنمية والتعاون"، مضيفا أنه "يتعين على الدول إعطاء الأولوية للتنمية والمعيشة وزيادة الاستثمار في مجالات مثل الحد من الفقر من أجل حل قضية التنمية وتحقيق التنمية المشتركة. وبينما تضع البلدان خطة عمل خمسية جديدة، ينبغي أن ينعكس التطلع المشترك لبلدان المنطقة لتحقيق التعافي المستدام على النحو الواجب. ثالثا، تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات بشكل مشترك".
وحث وانغ على دعم آسيان في بناء مراكز إنتاج وتوزيع اللقاحات على الصعيد الإقليمي، وتعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة.
كما دعا الدول إلى تنفيذ مبادرة التعاون بشأن الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها بشكل مشترك، وضمان إمدادات مستقرة من الطاقة. وقال وانغ إنه يتعين على الدول دعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما والحفاظ على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وبناء منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا-الباسيفيك ومجتمع اقتصادي في منطقة آسيا-الباسيفيك.