https://arabic.sputniknews.com/20220807/أكاديمي-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-مستمرة-والمجتمع-الدولي--يتفرج-ولا-يرى-سوى-أوكرانيا--1066106631.html
أكاديمي: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة والمجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا
أكاديمي: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة والمجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا
لليوم الثالث على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، في إطار استهداف حركة "الجهاد الإسلامي"، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية، وردّ من الحركة... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:27+0000
2022-08-07T12:27+0000
2022-08-07T12:27+0000
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أكاديمي : الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة والمجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا
أكاديمي : الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة والمجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا
فيما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل "الجهاد الإسلامي".يقول مدير جامعة القدس المفتوحة – فرع القدس الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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أكاديمي: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة والمجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا
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لليوم الثالث على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، في إطار استهداف حركة "الجهاد الإسلامي"، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية، وردّ من الحركة بإطلاق رشقات صاروخية.
فيما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل "الجهاد الإسلامي".
يقول مدير جامعة القدس المفتوحة – فرع القدس الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
" ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية سواء على غزة أو على المسجد الأقصى، إنما هو استخفاف في الوضع العربي والإقليمي والدولي، وهذا يعني أن إسرائيل كدولة احتلال، هي دولة فوق القانون، وتستطيع أن تفعل ما تشاء، من قتل واقتحامات، وانتهاكات لمقدسات إسلامية واستفزار للمسلمين وحتى للمسيحيين في مدينة القدس المحتلة بالتحديد، فيما المجتمع الدولي يتفرج ولا يرى سوى أوكرانيا".
وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:
"إن بيان السفارة الروسية في مصر، التي اعتبرت أن الغرب قلق للغاية من الوضع في أوكرانيا، بينما يكتفي بمراقبة قتل الإسرائيليين للفلسطينيين بلا مبالاة، إنما يعبر عن الحقيقة من الجرائم التي يرتكبها الغرب وإسرائيل بقيادة واشنطن ضد الشعبين الفلسطيني والأوكراني، غير أن المجتمعات الدولية بدأت تكتشف وتستوعب الأكاذيب للقادة الأوروبيين،وازدواجية المعايير التي يتبعونها في سياساتهم وتوريطهم لبلادهم بمواقف وخطوات تخدم فقط الولايات المتحدة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..