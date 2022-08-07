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إسبانيا تعلن سيطرتها على حرائق الغابات في غاليسيا
إسبانيا تعلن سيطرتها على حرائق الغابات في غاليسيا
قالت السلطات إن الوضع تحسن في مواجهة حرائق الغابات في غاليسيا، شمال غربي إسبانيا، التي استمرت لمدة أسبوع على مساحة تجازوت 4000 هكتار. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:56+0000
2022-08-07T12:56+0000
العالم
حكومة إسبانيا
حرائق غابات
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أعلنت الحكومة الإقليمية أن الحريق الأكثر إثارة للقلق، وهو الحريق الذي وقع بالقرب من بويرو، والذي التهم منذ يوم الخميس 2200 هكتار، قد تتم السيطرة عليه اليوم الأحد إلى محيط محدود وهناك "تحرك إيجابي نحو استقراره"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وتمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق كبير آخر بالقرب من بوينتكالديلاس، وخفضت السلطات مستوى التأهب في المنطقة.وتشهد إسبانيا الموجة الثالثة من موجات الحر منذ أسبوع، لكن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض اليوم الأحد، في حين لايزال مقياس الحرارة يصل إلى 37 درجة في فالنسيا (بجانب البحر الأبيض المتوسط، جنوب كاتالونيا) وفي جزر البليار.ومنذ بداية العام، دمر 367 حريقا أكثر من 235 ألف هكتار في إسبانيا، وهو أعلى رقم لبلد في الاتحاد الأوروبي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS).ووفقا للخبراء، فإن عودة موجات الحرارة هذه هي نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، مما يزيد من شدتها ومدتها وتواترها.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسبانيا-ارتفاع-حرارة-البحر-الأبيض-المتوسط-تهدد-بظواهر-قاسية-1065806831.html
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العالم, حكومة إسبانيا, حرائق غابات

إسبانيا تعلن سيطرتها على حرائق الغابات في غاليسيا

12:56 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / STRحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / STR
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قالت السلطات إن الوضع تحسن في مواجهة حرائق الغابات في غاليسيا، شمال غربي إسبانيا، التي استمرت لمدة أسبوع على مساحة تجازوت 4000 هكتار.
أعلنت الحكومة الإقليمية أن الحريق الأكثر إثارة للقلق، وهو الحريق الذي وقع بالقرب من بويرو، والذي التهم منذ يوم الخميس 2200 هكتار، قد تتم السيطرة عليه اليوم الأحد إلى محيط محدود وهناك "تحرك إيجابي نحو استقراره"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وتمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق كبير آخر بالقرب من بوينتكالديلاس، وخفضت السلطات مستوى التأهب في المنطقة.
رجل يلتقط صوراً للأمواج العالية على طول شاطئ بحيرة بونتشارترين مع اقتراب إعصار إيدا، في نيو أورلينز 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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31 يوليو, 16:15 GMT
وتشهد إسبانيا الموجة الثالثة من موجات الحر منذ أسبوع، لكن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض اليوم الأحد، في حين لايزال مقياس الحرارة يصل إلى 37 درجة في فالنسيا (بجانب البحر الأبيض المتوسط، جنوب كاتالونيا) وفي جزر البليار.
ومنذ بداية العام، دمر 367 حريقا أكثر من 235 ألف هكتار في إسبانيا، وهو أعلى رقم لبلد في الاتحاد الأوروبي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS).
ووفقا للخبراء، فإن عودة موجات الحرارة هذه هي نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، مما يزيد من شدتها ومدتها وتواترها.
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