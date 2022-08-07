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السعودية... 40 ألف ريال غرامة حرق الأشجار
السعودية... 40 ألف ريال غرامة حرق الأشجار
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية أن عقوبة حرق الأشجار أو سكب المواد الضارة عليها أو على تربتها غرامة تصل إلى (40) ألف ريال. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T22:58+0000
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السعودية
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ونقلت صحيفة "البلاد" السعودية عن قوات الأمن البيئي مطالبتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة البرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.يذكر أن السلطات السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت قد فرضت غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي (نحو 533 دولار) على 3 أشخاص شاركوا في قطع شجرة باستخدام منشار كهربائي، حيث ظهر الأشخاص الثلاثة، في مقطع فيديو، أثناء قيامهم بقطع شجرة باستخدام منشار كهربائي.وقال رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: "تم تحديد هوية 3 مواطنين إثر ظهورهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقطعون شجرة بمنشار كهربائي".وتابع: "تم ذلك بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة"، مشيرا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق الأشخاص الثلاثة".
السعودية
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السعودية... 40 ألف ريال غرامة حرق الأشجار

22:58 GMT 07.08.2022
© AP Photo / National Park Serviceرجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل "وشبورن فاير" في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022.
رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل وشبورن فاير في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / National Park Service
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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية أن عقوبة حرق الأشجار أو سكب المواد الضارة عليها أو على تربتها غرامة تصل إلى (40) ألف ريال.
ونقلت صحيفة "البلاد" السعودية عن قوات الأمن البيئي مطالبتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة البرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
يذكر أن السلطات السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت قد فرضت غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي (نحو 533 دولار) على 3 أشخاص شاركوا في قطع شجرة باستخدام منشار كهربائي، حيث ظهر الأشخاص الثلاثة، في مقطع فيديو، أثناء قيامهم بقطع شجرة باستخدام منشار كهربائي.
وقال رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: "تم تحديد هوية 3 مواطنين إثر ظهورهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقطعون شجرة بمنشار كهربائي".
وتابع: "تم ذلك بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة"، مشيرا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق الأشخاص الثلاثة".
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