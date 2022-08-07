https://arabic.sputniknews.com/20220807/المبعوث-الأممي-في-الشرق-الأوسط-الوضع-في-غزة-ما-زال-هشا-1066135260.html

المبعوث الأممي في الشرق الأوسط: الوضع في غزة ما زال هشا

المبعوث الأممي في الشرق الأوسط: الوضع في غزة ما زال هشا

قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة بعد التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T21:55+0000

2022-08-07T21:55+0000

2022-08-07T21:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ودعا وينسلاند في تغريدة عبر "تويتر" جميع أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "احترام وقف إطلاق النار".وأوضح المبعوث: "أرحب بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل بعد أيام من الصراع، وأعرب عن بالغ الحزن لفقدان الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال".وأشاد وينسلاند بدور مصر "الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار والدعم القوي من قطر والولايات المتحدة وغيرها"، مؤكدا أن "الوضع لا يزال هشا للغاية".وفي وقت سابق، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء اليوم الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي زيادة النخالة في مؤتمر صحفي عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: "(الأسير خليل)عواودة سيذهب غدًا للمستشفى ومن ثم إلى منزله. تلقينا وعدا واضحا من مصر بالإفراج عن بسام السعدي (..) إذا لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها - سيتم إلغاء الاتفاق وسنستأنف المعركة".

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة