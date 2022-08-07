https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-لم-تصب-إلا-في-مصلحة-الصين-1066091946.html

ترامب: زيارة بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة الصين

ترامب: زيارة بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة الصين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان خدمت مصلحة الصين فقط، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث تحت... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T01:13+0000

2022-08-07T01:13+0000

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دونالد ترامب

أخبار تايوان

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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر حاشد في تكساس: "هذه المرأة تسبب الفوضى، هذا بالضبط ما حدث، لقد أتت (الزيارة) بالتأكيد لصالحهم (الصينيون)، لأن لديهم الآن عذرًا لفعل ما يفعلونه".وانتقد ترامب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، واصفا إياها بـ"الغبية"، وقال: "والآن نانسي بيلوسي المجنونة، ماذا يحدث هنا؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ حلمت الصين به، لقد أعطتهم العذر الذي كانوا ينتظرونه".وغادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جزيرة تايوان مساء الأربعاء الماضي، بعد أن وصلتها، مساء الثلاثاء، ضاربة بتهديدات الصين عرض الحائط، لتصبح بذلك أرفع مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ سنوات مضت.واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ بشكل عاجل السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز، وعبّر عن معارضة شديدة واحتجاجات قوية نيابة عن الحكومة الصينية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى منطقة تايوان الصينية، فضلا عن تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين ومحادثات المناخ والتعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.وأكدت بكين أن الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ليست عرضية بل "مهزلة جيدة التخطيط".

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دونالد ترامب, أخبار تايوان