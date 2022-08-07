https://arabic.sputniknews.com/20220807/زلزال-بقوة-6-ريختر-بالقرب-من-جزر-الكوريل-الروسية-1066135749.html
زلزال بقوة 6 ريختر بالقرب من جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 6 ريختر بالقرب من جزر الكوريل الروسية
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T23:42+0000
2022-08-07T23:42+0000
2022-08-07T23:42+0000
روسيا
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يوجنو ساخالينسك- سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة سبوتنيك: إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات في تمام الساعة 00.40 اليوم الاثنين، 8 أغسطس، بالتوقيت المحلي ،(16.40 بتوقيت موسكو، الأحد)".وأضافت أن "مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا"، وأوضحت رئيسة المركز أن القاطنين بالمنطقة أحسوا بالهزة الأرضية.وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زلزال بقوة 6 ريختر بالقرب من جزر الكوريل الروسية
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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.
يوجنو ساخالينسك- سبوتنيك
. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة سبوتنيك: إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات في تمام الساعة 00.40 اليوم الاثنين، 8 أغسطس، بالتوقيت المحلي ،(16.40 بتوقيت موسكو، الأحد)".
وأضافت أن "مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا"، وأوضحت رئيسة المركز أن القاطنين بالمنطقة أحسوا بالهزة الأرضية.
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.