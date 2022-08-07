https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تتوعد-بتحويل-مستوطنات-غلاف-غزة-إلى-مكان-غير-قابل-للحياة-1066102351.html

"سرايا القدس" تتوعد بتحويل مستوطنات غلاف غزة إلى "مكان غير قابل للحياة"

"سرايا القدس" تتوعد بتحويل مستوطنات غلاف غزة إلى "مكان غير قابل للحياة"

دعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، الفلسطينيين لانتفاضة ضد إسرائيل ردا على القصف الأخير على غزة، متعهدة بتوسيع مدى... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T10:55+0000

2022-08-07T10:55+0000

2022-08-07T10:55+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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ونشرت سرايا القدس بيانًا، جاء فيه: "ندعو كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات".وأضافت: "لتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين".وتابعت: "ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه"، حسب وصفها.كما هددت بتوسيع نطاق عملياتها الهجومية ضد إسرائيل، قائلة: "سنذهب إلى مديات أبعد وأبعد".وأطلقت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل عدد من قادتها البارزين، وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.ووسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، حثت الكثير من الدول والمنظمات الدولية جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية وخفض حدة التوتر، كما تحاول مصر التوسط من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/حصيلة-قتلى-القصف-على-غزة-تصل-إلى-31-وإسرائيل-تعلن-استمرار-العملية-العسكرية-حسب-الضرورة-1066098624.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل