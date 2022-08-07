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https://arabic.sputniknews.com/20220807/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-نهاية-وشيكة-ومأساوية-لزيلينسكي---1066092910.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: نهاية وشيكة ومأساوية لزيلينسكي
ضابط مخابرات أمريكي سابق: نهاية وشيكة ومأساوية لزيلينسكي
كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقترب من نهايتها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T05:17+0000
2022-08-07T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على قناة Judging Freedom في "يوتيوب"، قال خلالها: "إما سيُجبر على مغادرة أوكرانيا أو يموت على أيدي مواطنيه الذين لم يثقوا به".وأكد الضابط السابق أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القادة الغربيين يفقدون الثقة في صورة زيلينسكي ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف.وأضاف ريتر: "بسبب حقيقة أن هيبة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجياً، لم يعد من المنطقي أن يظل في السلطة"، مشيرا إلى أنه قد يحدث انقلاب في أوكرانيا قريبًا.
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العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق: نهاية وشيكة ومأساوية لزيلينسكي

05:17 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقترب من نهايتها.
وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على قناة Judging Freedom في "يوتيوب"، قال خلالها: "إما سيُجبر على مغادرة أوكرانيا أو يموت على أيدي مواطنيه الذين لم يثقوا به".
وأكد الضابط السابق أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القادة الغربيين يفقدون الثقة في صورة زيلينسكي ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف.
وأضاف ريتر: "بسبب حقيقة أن هيبة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجياً، لم يعد من المنطقي أن يظل في السلطة"، مشيرا إلى أنه قد يحدث انقلاب في أوكرانيا قريبًا.
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