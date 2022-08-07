https://arabic.sputniknews.com/20220807/طهران-تؤكد-أن-القمر-الصناعي-المتطور-خيام-سيتم-التحكم-فيه-من-الأراضي-الإيرانية-1066121702.html

طهران تؤكد أن القمر الصناعي المتطور "خيام" سيتم التحكم فيه من الأراضي الإيرانية

طهران تؤكد أن القمر الصناعي المتطور "خيام" سيتم التحكم فيه من الأراضي الإيرانية

أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، اليوم الأحد، أن "القمر الصناعي المتطور "خيام"، الذي يخضع لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، سيتم توجيهه والتحكم فيه من... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T16:20+0000

2022-08-07T16:20+0000

2022-08-07T16:20+0000

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

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وقالت دائرة العلاقات العامة في منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "سيتم توجيه القمر الصناعي والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية".وأوضحت أن "مركز التحكم في القمر الصناعي "خيام" ومحطات إرسال الأوامر وتلقي المعلومات التي سيسجلها یقعان علی الأراضي الایرانیة"، مؤکدة أنه "لا یمکن لدولة ثالثة الوصول إلی المعلومات التي سيرسلها، بعد لمزاعم وأخبار زائفة حول استخدام الصور المرسلة منه لأغراض عسكرية لصالح دول أخرى".وسيعزز القمر الصناعي الجديد، الذي تستعد روسيا لإطلاقه بطلب من إيران الأسبوع المقبل، بشكل كبير قدرة طهران على مراقبة الأهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.ومع ذلك، وفقًا لمسؤولين أمنيين غربيين، تعتزم موسكو في البداية استخدام هذا القمر الصناعي، لمراقبة الوضع في منطقة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حسب صحيفة "واشنطن بوست".وأعلنت الخدمة الصحفية لوكالة "روسكوسموس" الفضائية الروسية عن خطط إطلاق القمر الصناعي "الخيام"، الذي سمي على اسم عالم الرياضيات الفارسي من القرن الثاني عشر، في 9 أغسطس/آب. وبالتالي، فإنها ستفي بشروط الصفقة، التي كان الطرفان يتفاوضان بشأنها منذ ما يقرب من أربع سنوات. وافقت روسيا على بناء وتشغيل نظام Canopus-V، الذي يتضمن كاميرا عالية الدقة. سيزود هذا النظام طهران بقدرات غير مسبوقة، بما في ذلك القدرة على الحفاظ على مراقبة شبه مستمرة للمواقع السرية في إسرائيل والخليج العربي.ومع ذلك، لن تسيطر إيران على هذا القمر الصناعي على الفور. أبلغت روسيا، التي تواصل عمليتها العسكرية التي مضى على انطلاقها خمسة أشهر في أوكرانيا لتحقيق أهدافها القتالية، طهران بأنها تخطط لاستخدام القمر الصناعي لمراقبة الأهداف العسكرية في منطقة الصراع خلال الأشهر القليلة الأولى، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبا عدم ذكر اسميهما.ورفضت السفارة الروسية في واشنطن التعليق حول هذا الموضوع.من جهة أخرى، تراقب إدارة بايدن عن كثب جهود إيران في تطوير الأقمار الصناعية، والتي تعمل عليها طهران بالتوازي مع بناء أسطول صواريخ أكثر قوة. ورفض مسؤولو الإدارة التعليق على إطلاق روسيا المقبل للقمر الصناعي، أو على تقارير موسكو عن نيتها استخدام القمر الصناعي لمراقبة منطقة الحرب في أوكرانيا.يأتي كل هذا وسط استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية، فيما يقول بعض المسؤولين إنها محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حيث تحاول إدارة بايدن إجبار طهران على العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاقية، وهو أمر توقفت طهران عن فعله فعليًا ردا على انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018.ويعد الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي دليلاً آخر على تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين موسكو وطهران. يأتي إعلان الإطلاق قبل أسابيع من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى طهران، حيث سيلتقي المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي يشيد بـ"تعاون حكومته الطويل الأمد" مع موسكو.وقالت الصحيفة: "في يوليو/تموز، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إيران عرضت طائرات استطلاع مسيرة متقدمة على روسيا لمساعدتها في خوض الحرب في أوكرانيا، حيث تواجه موسكو ضغوطًا اقتصادية شديدة من العقوبات والمقاطعات الدولية التي أثرت على التكنولوجيا العسكرية الحاسمة، من بين أمور أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20220806/إعلام-يتحدث-عن-قدرات-القمر-الصناعي-الإيراني-الخيام-1066067153.html

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