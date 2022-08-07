https://arabic.sputniknews.com/20220807/غوتيريش-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-المفاوضات-حول-الصفقة-النووية-الإيرانية-1066114747.html

غوتيريش يناقش مع وزير الخارجية الإيراني المفاوضات حول الصفقة النووية الإيرانية

غوتيريش يناقش مع وزير الخارجية الإيراني المفاوضات حول الصفقة النووية الإيرانية

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقش مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، وضع المفاوضات حول خطة... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:04+0000

2022-08-07T15:04+0000

2022-08-07T15:04+0000

العالم العربي

إيران

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأمم المتحدة: "أجرى الأمين العام اليوم محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ناقشا خلالها المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة، والوضع في اليمن وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".واستُؤنفت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر.يذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أخيرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة والتي تتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا). وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ في حين ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/-إيران-تدعو-أمريكا-إلى-استجابة-واقعية-لمقترحاتها-في-مفاوضات-رفع-الحظر-1066111651.html

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