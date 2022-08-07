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https://arabic.sputniknews.com/20220807/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066134554.html
مركز المصالحة الروسي يرصد4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
مركز المصالحة الروسي يرصد4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساء أمس الأحد، عن تسجيله4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لوقف... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T21:23+0000
2022-08-07T21:23+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
مركز المصالحة
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في إحاطة إعلامية ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1065716189.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, مركز المصالحة

مركز المصالحة الروسي يرصد4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

21:23 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourأطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساء أمس الأحد، عن تسجيله4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في إحاطة إعلامية ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.
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المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
29 يوليو, 01:34 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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