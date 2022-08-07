https://arabic.sputniknews.com/20220807/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066134554.html

مركز المصالحة الروسي يرصد4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

مركز المصالحة الروسي يرصد4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساء أمس الأحد، عن تسجيله4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لوقف... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T21:23+0000

2022-08-07T21:23+0000

2022-08-07T21:23+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في إحاطة إعلامية ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1065716189.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, مركز المصالحة