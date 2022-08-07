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https://arabic.sputniknews.com/20220807/مصرع-شاب-صعقا-أثناء-نومه-بسبب-سماعات-الأذن-1066134664.html
مصرع شاب صعقا أثناء نومه بسبب سماعات الأذن
مصرع شاب صعقا أثناء نومه بسبب سماعات الأذن
لقي شاب ماليزي نهاية مأساوية حيث صُعق أثناء نومه من سماعات الهاتف ما أسفر عن وفاته في واقعة غريبة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T21:28+0000
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مجتمع
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وقال موقع "الإمارات نيوز" إنه تم العثور على الطالب محمد الزهار ميتا في فراشه، في مدينة كامبونج بارو الماليزية، حيث تبين أن سبب الوفاة تعرضه للصعق الكهربي من سماعات الأذن المتصلة بالهاتف بعد أن نام وهي في أذنيه.اتضح أن الهاتف الخاص بالقتيل كان موصولا بالشاحن بينما كانت السماعات في أذني الفتى طوال الليل، فيما فوجئت والدة الشاب به مستلقيا على الأرض عندما كانت بصدد مغادرة المنزل.عادت الأم مرة أخرى لتجد أن نجلها ثابت على نفس الوضع الي تركته عليه، لتكتشف وفاته، على الرغم من أنه لم تظهر أي علامات إصابة عليه سوى في أذنه اليسرى، حيث غطتها الدماء، كما ظهرت داخلها آثار حروق، وهي الجهة التي يبدو أنه صعق من ناحيتها.
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مصرع شاب صعقا أثناء نومه بسبب سماعات الأذن

21:28 GMT 07.08.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezسماعات "إير بودز"
سماعات إير بودز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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لقي شاب ماليزي نهاية مأساوية حيث صُعق أثناء نومه من سماعات الهاتف ما أسفر عن وفاته في واقعة غريبة.
وقال موقع "الإمارات نيوز" إنه تم العثور على الطالب محمد الزهار ميتا في فراشه، في مدينة كامبونج بارو الماليزية، حيث تبين أن سبب الوفاة تعرضه للصعق الكهربي من سماعات الأذن المتصلة بالهاتف بعد أن نام وهي في أذنيه.
اتضح أن الهاتف الخاص بالقتيل كان موصولا بالشاحن بينما كانت السماعات في أذني الفتى طوال الليل، فيما فوجئت والدة الشاب به مستلقيا على الأرض عندما كانت بصدد مغادرة المنزل.
عادت الأم مرة أخرى لتجد أن نجلها ثابت على نفس الوضع الي تركته عليه، لتكتشف وفاته، على الرغم من أنه لم تظهر أي علامات إصابة عليه سوى في أذنه اليسرى، حيث غطتها الدماء، كما ظهرت داخلها آثار حروق، وهي الجهة التي يبدو أنه صعق من ناحيتها.
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