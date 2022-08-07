https://arabic.sputniknews.com/20220807/نصف-سكان-أوروبا-يتهمون-حكوماتهم-والشركات-بالتسبب-في-أزمة-الطاقة-1066115674.html
نصف سكان أوروبا يتهمون حكوماتهم والشركات بالتسبب في أزمة الطاقة
نصف سكان أوروبا يتهمون حكوماتهم والشركات بالتسبب في أزمة الطاقة
اتهم نصف السكان الأوروبيين تقريبا سلطات بلدانهم وشركات الطاقة في أوطانهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أظهر استطلاع عام جديد، اليوم الأحد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:16+0000
2022-08-07T15:16+0000
2022-08-07T15:16+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. أجرى "يوروسكوبيا"، وهو تحالف بين شركات البحث الاجتماعي والإعلام الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، الاستطلاع في النمسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وفرنسا.وأظهر الاستطلاع أن 25% من مواطني الاتحاد الأوروبي يتهمون الحكومات بارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ومعظمهم من بولندا واليونان، فيما ألقى 24% من المشاركين، ومعظمهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، باللوم على شركات الطاقة.كما وزعم 11% من المستجيبين للاستطلاع، أن سلطات الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن أزمة الطاقة. علاوة على ذلك، قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشهدون ارتفاعا "ملحوظا" في أسعار الطاقة، حيث أعرب 56% عن قلقهم "الشديد" بشأن النمو.أجري الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 29 يونيو/ حزيران، وشمل 9000 مواطن في الاتحاد الأوروبي فوق سن 18، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.1 نقطة مئوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/محللون-غربيون-العقوبات-ضد-روسيا-جاءت-بنتائج-عكسية-أضرت-بنا-ونفعت-موسكو-1066112064.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
نصف سكان أوروبا يتهمون حكوماتهم والشركات بالتسبب في أزمة الطاقة
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اتهم نصف السكان الأوروبيين تقريبا سلطات بلدانهم وشركات الطاقة في أوطانهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أظهر استطلاع عام جديد، اليوم الأحد.
موسكو- سبوتنيك
. أجرى "يوروسكوبيا"، وهو تحالف بين شركات البحث الاجتماعي والإعلام الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، الاستطلاع في النمسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وفرنسا.
وأظهر الاستطلاع أن 25% من مواطني الاتحاد الأوروبي يتهمون الحكومات بارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ومعظمهم من بولندا واليونان، فيما ألقى 24% من المشاركين، ومعظمهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، باللوم على شركات الطاقة.
كما وزعم 11% من المستجيبين للاستطلاع، أن سلطات الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن أزمة الطاقة. علاوة على ذلك، قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشهدون ارتفاعا "ملحوظا" في أسعار الطاقة، حيث أعرب 56% عن قلقهم "الشديد" بشأن النمو.
أجري الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 29 يونيو/ حزيران، وشمل 9000 مواطن في الاتحاد الأوروبي فوق سن 18، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.1 نقطة مئوية.