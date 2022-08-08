https://arabic.sputniknews.com/20220808/أمير-قطر-يوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-في-تشاد-بعد-توقيع-اتفاقية-الدوحة-للسلام-1066156544.html

أمير قطر يوجه دعوة إلى كافة الأطراف في تشاد بعد توقيع اتفاقية الدوحة للسلام

أمير قطر يوجه دعوة إلى كافة الأطراف في تشاد بعد توقيع اتفاقية الدوحة للسلام

علّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، على توقيع الأطراف التشادية على "اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T11:54+0000

2022-08-08T11:54+0000

2022-08-08T11:54+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار تشاد

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102440/90/1024409095_0:0:3887:2186_1920x0_80_0_0_007c0e7c4242f62ffa38c8e3d18d3188.jpg

وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "اتفاقية الدوحة للسلام في جمهورية تشاد تعد مرحلة جديدة وهامة في تاريخ تشاد"، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.كما بيّن أن "هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهّد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد، معربا عن شكره وتقديره للحكومة التشادية وأطراف المعارضة التشادية على جهودهم وحرصهم على المصالحة وتغليبهم للمصلحة الوطنية العامة".ودعا أمير قطر في هذا الصدد كافة الأطراف في تشاد إلى "الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛ من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم".ومن أبرز بنود الاتفاق إعلان المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية في تشاد وقفا شاملا لإطلاق النار، كذلك التزام الأطراف الموقعة بعدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي على أساس عرقي أو سياسي، وتنفيذ برنامج خاص لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج القوات المسلحة، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وتشمل بنود الاتفاقية كذلك تطبيق قانون للعفو يشمل كل الإدانات القضائية، ويعيد لأعضاء الحركات ممتلكاتهم، وأن تتعهد كافة الحركات المسلحة بالتخلي نهائيا عن الكفاح المسلح داخل وخارج البلاد.كما تعهّد المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية بحسب الاتفاقية بعقد مؤتمر حوار وطني شامل، والذي يشمل الإصلاح الجذري للجيش، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية وتشكيل لجنة للدستور.ويأتي الإعلان بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الأطراف-التشادية-توقع-اتفاقية-سلام-تحت-رعاية-قطرية-1066138961.html

قطر

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تشاد, العالم العربي, العالم