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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T02:03+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية، إن" الأمين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به ".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي زيادة النخالة في مؤتمر صحفي عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: "(الأسير خليل)عواودة سيذهب غدًا للمستشفى ومن ثم إلى منزله. تلقينا وعدا واضحا من مصر بالإفراج عن بسام السعدي (..) إذا لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها - سيتم إلغاء الاتفاق وسنستأنف المعركة".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

02:03 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية، إن" الأمين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به ".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".
وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي زيادة النخالة في مؤتمر صحفي عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: "(الأسير خليل)عواودة سيذهب غدًا للمستشفى ومن ثم إلى منزله. تلقينا وعدا واضحا من مصر بالإفراج عن بسام السعدي (..) إذا لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها - سيتم إلغاء الاتفاق وسنستأنف المعركة".
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