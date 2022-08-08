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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/البنتاغون-يخترع-تكتيكا-للمشاركة-في-النزاعات-المسلحة-الخارجية-1066137516.html
البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية
البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية
أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T05:46+0000
2022-08-08T06:06+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت مجلة "كوزير" نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في "الأعوان المأجورين".وبدأ النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014 بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف حملتها العسكرية ضد المواطنين في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الانقلابية وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن كييف. واستمرت السلطة الأوكرانية في ارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية.
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رصد عسكري

البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية

05:46 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم تُعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.
أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم تُعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Irina Gerashchenko
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أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن دون إرسال قوات أمريكية.
وذكرت مجلة "كوزير" نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.
وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في "الأعوان المأجورين".
وبدأ النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014 بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف حملتها العسكرية ضد المواطنين في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الانقلابية وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن كييف. واستمرت السلطة الأوكرانية في ارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية.
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