https://arabic.sputniknews.com/20220808/البنتاغون-يخترع-تكتيكا-للمشاركة-في-النزاعات-المسلحة-الخارجية-1066137516.html
البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية
البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية
أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T05:46+0000
2022-08-08T05:46+0000
2022-08-08T06:06+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت مجلة "كوزير" نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في "الأعوان المأجورين".وبدأ النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014 بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف حملتها العسكرية ضد المواطنين في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الانقلابية وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن كييف. واستمرت السلطة الأوكرانية في ارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية
05:46 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن دون إرسال قوات أمريكية.
وذكرت
مجلة "كوزير" نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.
وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في "الأعوان المأجورين".
وبدأ النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014 بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف حملتها العسكرية ضد المواطنين في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الانقلابية وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن كييف. واستمرت السلطة الأوكرانية في ارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية.