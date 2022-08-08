https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الإسرائيلي-حركة-الجهاد-الإسلامي-أطلقت-نحو-ألف-صاروخ-على-إسرائيل-خلال-التصعيد-1066138415.html

الجيش الإسرائيلي: حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقت نحو ألف صاروخ على إسرائيل خلال التصعيد

الجيش الإسرائيلي: حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقت نحو ألف صاروخ على إسرائيل خلال التصعيد

أطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" نحو ألف صاروخ على إسرائيل خلال التصعيد الأخير، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T06:48+0000

2022-08-08T06:48+0000

2022-08-08T06:48+0000

العالم العربي

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وجاء في بيان الجيش: "استغرقت عملية الفجر 56 ساعة قبل بدء الهدنة، التي تم الاتفاق عليها بوساطة مصر وبدأت الليلة الماضية، الساعة 23:30. ونتيجة للهجمات الناجحة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية، التي استهدفت كبار قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. أطلقت الجهاد الإسلامي حوالي 1000 صاروخ، سقط حوالي 200 على أراضي قطاع غزة".وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الصواريخ التي اعترضها نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية تقترب من 96%.وفقًا لتقييم جيش الدفاع الإسرائيلي للوضع، تقرر رفع القيود تدريجياً في محيط القطاع. وكخطوة أولى، سيتم فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها في المنطقة المحيطة بغزة.كما ستعود حركة القطارات بين مدينتي سديروت وعسقلان إلى طبيعتها اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا، وسيستمر رفع القيود تدريجياً، بالتزامن مع تقييم الوضع، خلال الساعات القليلة المقبلة.ودخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، حيز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/أمين-عام-حركة-الجهاد-الإسلامي-إذا-لم-تلتزم-إسرائيل-باتفاق-التهدئة-سنستأنف-القتال-1066133817.html

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