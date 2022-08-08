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https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-مراسلة-قناة-آر-تي-الناطقة-بالعربية-على-الهواء-مباشرة-1066152484.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مراسلة قناة "آر تي" الناطقة بالعربية على الهواء مباشرة
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مراسلة قناة "آر تي" الناطقة بالعربية على الهواء مباشرة
أطلق الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين النار على صحفية تعمل في شبكة "آر تي" الناطقة بالعربية على الهواء مباشرة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:17+0000
2022-08-08T10:17+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وبحسب بيان نشرته قناة "آر تي" على "تلغرام"، أطلق الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين النار على مراسلة "آر تي" العربية، يافا ستيتي، خلال البث المباشر للقناة، ولم يصب أحد بأذى.وجاء في البيان أن "الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين فتح النار على مراسلة "آر تي" العربية يافا ستيتي خلال بث مباشر لقناتنا التلفزيونية".يشار إلى أن كل شيء حدث بعد أن صوّر صحفيو "آر تي" العربية ضابطا في الجيش الإسرائيلي بدأ يوجه سلاحه ضد الفلسطينيين المتظاهرين دعما لغزة.وأضافت القناة أن "ممثلين آخرين لوسائل الإعلام كانوا في مكان قريب، حيث ألقت يافا ستيتي والمصور بنفسيهما على الأرض في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".وشن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة عملية "الفجر" ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، حيث شهد القطاع قصفا اسرائيليا مكثفا، في حين تم فرض حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي.من جهتها، أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل أحد قادة جناحها العسكري، تيسير الجعبري، خلال غارة جوية.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مراسلة قناة "آر تي" الناطقة بالعربية على الهواء مباشرة

10:17 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أطلق الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين النار على صحفية تعمل في شبكة "آر تي" الناطقة بالعربية على الهواء مباشرة.
وبحسب بيان نشرته قناة "آر تي" على "تلغرام"، أطلق الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين النار على مراسلة "آر تي" العربية، يافا ستيتي، خلال البث المباشر للقناة، ولم يصب أحد بأذى.
وجاء في البيان أن "الجيش الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين فتح النار على مراسلة "آر تي" العربية يافا ستيتي خلال بث مباشر لقناتنا التلفزيونية".
يشار إلى أن كل شيء حدث بعد أن صوّر صحفيو "آر تي" العربية ضابطا في الجيش الإسرائيلي بدأ يوجه سلاحه ضد الفلسطينيين المتظاهرين دعما لغزة.
وأضافت القناة أن "ممثلين آخرين لوسائل الإعلام كانوا في مكان قريب، حيث ألقت يافا ستيتي والمصور بنفسيهما على الأرض في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".
وشن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة عملية "الفجر" ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، حيث شهد القطاع قصفا اسرائيليا مكثفا، في حين تم فرض حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي.
من جهتها، أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل أحد قادة جناحها العسكري، تيسير الجعبري، خلال غارة جوية.
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