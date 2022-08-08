https://arabic.sputniknews.com/20220808/الدفاع-التركية-سفينتا-حبوب-تغادران-الموانئ-الأوكرانية-صباح-اليوم-1066138799.html
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران الموانئ الأوكرانية صباح اليوم
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران الموانئ الأوكرانية صباح اليوم
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب مينائي "يوجني" و"تشيرنومورسك" الأوكرانيين، صباح اليوم. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
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إسطنبول - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية على "تويتر": "في إطار عمل مركز التنسيق المشترك، يستمر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح، غادرت سفينة "ساكورا"، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء "يوجني" الأوكراني وغادرت سفينة" أريزون" ميناء "تشيرنومورسك" وعلى متنها 48458 طنًا من الذرة متجهة إلى اسكندرون".وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران الموانئ الأوكرانية صباح اليوم
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب مينائي "يوجني" و"تشيرنومورسك" الأوكرانيين، صباح اليوم.
إسطنبول - سبوتنيك
. وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية على "تويتر": "في إطار عمل مركز التنسيق المشترك، يستمر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح، غادرت سفينة "ساكورا"، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء "يوجني" الأوكراني وغادرت سفينة" أريزون" ميناء "تشيرنومورسك" وعلى متنها 48458 طنًا من الذرة متجهة إلى اسكندرون".
وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.