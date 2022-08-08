https://arabic.sputniknews.com/20220808/خبير-أوكرانيا-وإسرائيل-وجهان-لعملة-واحدة--1066163452.html
خبير: أوكرانيا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
خبير: أوكرانيا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
أعلنت أوكرانيا عن تضامنها مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي بدأ من عصر يوم الجمعة الماضي. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:00+0000
2022-08-08T14:00+0000
2022-08-08T14:00+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066162901_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_181108f1269052ac8fc5b693d656482b.png
خبير: أوكرانيا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
خبير: أوكرانيا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
وقال السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، إن "بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة".فيما أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلتزمان سياسة المعايير المزدوجة ويدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل".يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل، الدكتور عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار قناه إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066162901_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0dd682594f142b7d7da2890b42cf578d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: أوكرانيا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
تابعنا عبر
أعلنت أوكرانيا عن تضامنها مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي بدأ من عصر يوم الجمعة الماضي.
وقال السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، إن "بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة".
فيما أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلتزمان سياسة المعايير المزدوجة ويدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل".
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل، الدكتور عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"من الواضح جدا اليوم، التواؤم في الموقف الغربي تجاه القضايا الدولية غير العادلة، وهذا باعتقادي يعتبر سمة من سمات ازدواجية المعايير للمنظومة الغربية بشكل كامل، والتعاطي بهذه المسائل فقط من خلال المصلحة الغربية".
"الموقف الأوكراني كان متوقعا بناء على الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا، من خلال هذه الأزمة، ومن خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وهما وجهان لعملة واحدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...