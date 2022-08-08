عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/لا-يوجد-لها-مثيل-إيجاد-أسلوب-لتعزيز-حماية-مدرعة-أورال-1066138172.html
لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"
لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"
يحتوي معرض "أرميا 2022" المقام قي ريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/آب على عربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا – أورال". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T06:31+0000
2022-08-08T06:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066138023_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_205f2586d9c7422752c6183ec242b5a9.jpg
وتتميز مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن مجموعة نقل الحركة في عربة "في بي كا – أورال" الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.وأكد المصدر عدم وجود سيارة مدرعة أخرى تضاهي حمايتها حماية مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة في روسيا وفي الخارج.وتستطيع مدرعة "في بي كا – أورال" البالغ وزنها 14.5 طن أن تقاوم انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066138023_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_7e9d9d80be3fc987f0ae87bb02bce96b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا

لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"

06:31 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Екатерина Лызлова / الذهاب إلى بنك الصورمدرعة "في بي كا – أورال"
مدرعة في بي كا – أورال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Екатерина Лызлова
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يحتوي معرض "أرميا 2022" المقام قي ريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/آب على عربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا – أورال".
وتتميز مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن مجموعة نقل الحركة في عربة "في بي كا – أورال" الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.
وأكد المصدر عدم وجود سيارة مدرعة أخرى تضاهي حمايتها حماية مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة في روسيا وفي الخارج.
وتستطيع مدرعة "في بي كا – أورال" البالغ وزنها 14.5 طن أن تقاوم انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала