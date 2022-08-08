https://arabic.sputniknews.com/20220808/لا-يوجد-لها-مثيل-إيجاد-أسلوب-لتعزيز-حماية-مدرعة-أورال-1066138172.html
لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"
لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"
يحتوي معرض "أرميا 2022" المقام قي ريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/آب على عربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا – أورال". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T06:31+0000
2022-08-08T06:31+0000
2022-08-08T06:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وتتميز مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن مجموعة نقل الحركة في عربة "في بي كا – أورال" الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.وأكد المصدر عدم وجود سيارة مدرعة أخرى تضاهي حمايتها حماية مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة في روسيا وفي الخارج.وتستطيع مدرعة "في بي كا – أورال" البالغ وزنها 14.5 طن أن تقاوم انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
لا يوجد لها مثيل... إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"
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يحتوي معرض "أرميا 2022" المقام قي ريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/آب على عربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا – أورال".
وتتميز مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن مجموعة نقل الحركة في عربة "في بي كا – أورال" الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.
وأكد المصدر عدم وجود سيارة مدرعة أخرى تضاهي حمايتها حماية مدرعة "في بي كا – أورال" الجديدة في روسيا وفي الخارج.
وتستطيع مدرعة "في بي كا – أورال" البالغ وزنها 14.5 طن أن تقاوم انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.