https://arabic.sputniknews.com/20220808/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-يزور-الصين-لبحث-ملفي-سلاسل-التوريد-وكوريا-الشمالية-1066163960.html
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين لبحث ملفي سلاسل التوريد وكوريا الشمالية
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين لبحث ملفي سلاسل التوريد وكوريا الشمالية
توجه وزير الخارجية "بارك جين" الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، إلى الصين في زيارة تتضمن لقاء مع نظيره الصيني. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:10+0000
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وبحسب وكالة "يونهاب"، ستشمل محادثات الجانبين القضايا المتعلقة بسلاسل التوريد وكوريا الشمالية والأمن الإقليمي، الأمر الذي سيحدد طبيعة العلاقات بين البلدين في ظل إدارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المحافظة، التي تواجه تحديات في عملية إيجاد التوازن بين واشنطن وبكين.وتعد أكثر القضايا الشائكة تلك المتعلقة بمقترح قدمته الولايات المتحدة لتشكيل تحالف أشباه الموصلات المعروف باسم "تشيب 4"، الذي يضم أيضا اليابان وتايوان، والذي تراه الصين تهديدا لنفوذها، حيث كانت وزارة الخارجية قد أشارت إلى نية سيئول المشاركة في الاجتماع التمهيدي لـ"تشيب 4"، الذي يتوقع عقده في أوائل سبتمبر/أيلول، قبل اتخاذ قرار بشأن عضويتها.كما قد تتضمن المحادثات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة، إضافة إلى معارضة بكين لصفقة محتملة بين سيئول وواشنطن لنشر نظام دفاعي صاروخي إضافي "ثاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الصينية-تتهم-اليابان-بالنفاق-بشأن-قضية-الأسلحة-النووية-1066163033.html
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العالم, كوريا الجنوبية, الصين
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين لبحث ملفي سلاسل التوريد وكوريا الشمالية
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توجه وزير الخارجية "بارك جين" الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، إلى الصين في زيارة تتضمن لقاء مع نظيره الصيني.
وبحسب وكالة "يونهاب
"، ستشمل محادثات الجانبين القضايا المتعلقة بسلاسل التوريد وكوريا الشمالية والأمن الإقليمي، الأمر الذي سيحدد طبيعة العلاقات بين البلدين في ظل إدارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المحافظة، التي تواجه تحديات في عملية إيجاد التوازن بين واشنطن وبكين.
وتعد أكثر القضايا الشائكة تلك المتعلقة بمقترح قدمته الولايات المتحدة لتشكيل تحالف أشباه الموصلات المعروف باسم "تشيب 4"، الذي يضم أيضا اليابان وتايوان، والذي تراه الصين تهديدا لنفوذها، حيث كانت وزارة الخارجية قد أشارت إلى نية سيئول المشاركة في الاجتماع التمهيدي لـ"تشيب 4"، الذي يتوقع عقده في أوائل سبتمبر/أيلول، قبل اتخاذ قرار بشأن عضويتها.
كما قد تتضمن المحادثات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة، إضافة إلى معارضة بكين لصفقة محتملة بين سيئول وواشنطن لنشر نظام دفاعي صاروخي إضافي "ثاد".