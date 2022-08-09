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https://arabic.sputniknews.com/20220809/إلى-متى-يبقى-مخيم-الهول-مصدر-قلق-للأمن-العراقي-1066202615.html
إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي
إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي
حذر خبراء أمنيون ومتخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية من أن مخيم الهول يمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار والتشظي في أي لحظة، خاصة في ظل وجود خروقات أمنية، ونجاح... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T11:17+0000
2022-08-09T11:17+0000
راديو
هموم عراقية
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إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي
إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي
وتتكرر حوادث الهروب من المخيم الذي يبعد قرابة 50 كيلومترا شرق مدينة الحسكة السورية باتجاه الحدود العراقية، والذي يضم نحو 60 ألفا، غالبيتهم من سوريا والعراق، علاوة على وجود أكثر من 10 آلاف شخص منتمين لعائلات "دواعش" من أكثر من 50 جنسية أوروبية وغربية مختلفة.فكيف يعمل التنظيم الإرهابي داخل المخيم؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:وتابع علو:وأضاف علو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
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راديو, هموم عراقية, аудио

إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي

11:17 GMT 09.08.2022
إلى متى يبقى مخيم الهول مصدر قلق للأمن العراقي
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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حذر خبراء أمنيون ومتخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية من أن مخيم الهول يمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار والتشظي في أي لحظة، خاصة في ظل وجود خروقات أمنية، ونجاح عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في تنفيذ عمليات هروب، وتواصل مع خلايا التنظيم وعناصره خارج المخيم.
وتتكرر حوادث الهروب من المخيم الذي يبعد قرابة 50 كيلومترا شرق مدينة الحسكة السورية باتجاه الحدود العراقية، والذي يضم نحو 60 ألفا، غالبيتهم من سوريا والعراق، علاوة على وجود أكثر من 10 آلاف شخص منتمين لعائلات "دواعش" من أكثر من 50 جنسية أوروبية وغربية مختلفة.
فكيف يعمل التنظيم الإرهابي داخل المخيم؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:
"هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها عناصر تنظيم "داعش" من التسلل والهروب خارج مخيم الهول، وهو دليل على وجود تنسيق واتصالات بين الـ "دواعش" داخل المخيم وخارجه، وهناك خشية كبيرة من تكرار ما حدث في سجن الحسكة من هروب جماعي لعناصر التنظيم إلى خارج المخيم، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بأمن العراق وسوريا، ولربما أيضا يتم التسلل إلى أوروبا".
وتابع علو:
"دائماً ما كان في المخيم نشاط لكتيبة "الخنساء الداعشية" ولـ "أشبال الخلافة" الذين يتم تنظيمهم وتدريبهم من قبل كتيبة الخنساء النسائية، التي قامت بعمليات إرهاب كثيرة داخل المخيم، فهذا المخيم أشبه بجامعة لتدريب وتخريج الإرهابيين وبمثابة قنبلة موقوتة، لأن أكثر نزلائه هم من الفتية والصبيان، إضافة إلى النساء، وهذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنهاء ملف المخيم، فالحكومة العراقية هي الوحيدة التي وضعت برنامج متكامل لإعادة مواطنيها وإدخالهم في برامج تأهيلية تساهم في دمجهم داخل المجتمع، كون أن التنظيم ما يزال حيويا وما تزال قيادته المركزية تتواصل وتسيطرة على فروع التنظيم في أفريقيا وفي مناطق اخرى في أفغانستان".
وأضاف علو:
أن "قيام أوكرانيا بتشكيل فيلق من الأجانب سيكون وسيلة لانتقال عناصر التنظيم إلى أوروبا، وهو مؤشر اهتمت فيه مراكز الأبحاث والأجهزة الأمنية الأوروبية، إذ أن هناك توقعات بحدوث عمليات إرهابية في المستقبل وتحول بعض عناصر التنظيم إلى خلايا نائمة أشبه بالقنابل الموقوتة في أوروبا، فاليوم البيئة الدولية تُغري تنظيم "داعش" الإرهابي في إعادة تكوين تنظيماته بما يمكنه من أن يرسل رسائل بأنه ما يزال مؤثرا ورقما مهما في المشهد الأمني، فالمسألة ليست سهلة ولا بد من أخذ كل ذلك بنظر الاعتبار".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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