https://arabic.sputniknews.com/20220809/التيار-الصدري-يتوعد-بتصعيد-قوي-حال-عدم-تحقيق-مطالبه-1066223911.html

التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه

التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه

كشف قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد "قوي قادم" سوف تشهده البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T16:27+0000

2022-08-09T16:27+0000

2022-08-09T16:27+0000

أخبار العراق اليوم

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ونقل موقع "السومرية نيوز" منشورا لصالح محمد العراقي قال فيه "نشر أحد الأخوة: إذا ما تحققت مطالبنا يا ريت يكون تصعيد تجاه القصر الجمهورية لنشد على الفاسدين الخناق".ورد العراقي على ذلك بقوله: "نعم، هناك تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة".يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/المالكي-يرفض-دعوة-الصدر-لا-حل-للبرلمان-ولا-انتخابات-مبكرة-إلا-بعودة-المجلس-الحالي-للانعقاد-1066177473.html

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أخبار العراق اليوم