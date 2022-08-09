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التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه
التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه
كشف قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد "قوي قادم" سوف تشهده البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:27+0000
2022-08-09T16:27+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" منشورا لصالح محمد العراقي قال فيه "نشر أحد الأخوة: إذا ما تحققت مطالبنا يا ريت يكون تصعيد تجاه القصر الجمهورية لنشد على الفاسدين الخناق".ورد العراقي على ذلك بقوله: "نعم، هناك تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة".يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/المالكي-يرفض-دعوة-الصدر-لا-حل-للبرلمان-ولا-انتخابات-مبكرة-إلا-بعودة-المجلس-الحالي-للانعقاد-1066177473.html
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أخبار العراق اليوم

التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه

16:27 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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كشف قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد "قوي قادم" سوف تشهده البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" منشورا لصالح محمد العراقي قال فيه "نشر أحد الأخوة: إذا ما تحققت مطالبنا يا ريت يكون تصعيد تجاه القصر الجمهورية لنشد على الفاسدين الخناق".
ورد العراقي على ذلك بقوله: "نعم، هناك تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة".
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
المالكي يرفض دعوة الصدر: لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس الحالي للانعقاد
أمس, 19:24 GMT
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
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