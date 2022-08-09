https://arabic.sputniknews.com/20220809/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-المطلوب-الفلسطيني-إبراهيم-النابلسي-وشاب-آخر-في-عملية-عسكرية-بمدينة-نابلس-1066184374.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المطلوب الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر في عملية عسكرية بمدينة نابلس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المطلوب الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر في عملية عسكرية بمدينة نابلس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل فلسطينيين اثنين إثر عملية مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:23+0000
2022-08-09T07:23+0000
2022-08-09T07:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا أكد فيه أنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي"، قُتل الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر معه، موضحا أنه "تم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل خاصة بينها صواريخ محمولة على الكتف".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الرسمية، في وقت سابق صباح اليوم، إن قوة من وحدة "يمام" الخاصة التابعة للشرطة اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس.كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن "النابلسي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.من جهتها، نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن "المطارد إبراهيم النابلسي حي والطواقم الطبية تقوم بعملية إسعافه في مستشفى رفيديا ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن استشهاده".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المطلوب الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر في عملية عسكرية بمدينة نابلس
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل فلسطينيين اثنين إثر عملية مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا أكد فيه أنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي"، قُتل الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر معه، موضحا أنه "تم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل خاصة بينها صواريخ محمولة على الكتف".
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الرسمية، في وقت سابق صباح اليوم، إن قوة من وحدة "يمام" الخاصة التابعة للشرطة اغتالت النابلسي
بعد محاصرة منزله صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس.
كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن "النابلسي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.
من جهتها، نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن "المطارد إبراهيم النابلسي حي والطواقم الطبية تقوم بعملية إسعافه في مستشفى رفيديا ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن استشهاده".