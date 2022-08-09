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https://arabic.sputniknews.com/20220809/العراق-إحباط-هجوم-انتحاري-استهدف-المواكب-الحسينية-شرقي-البلاد-1066200823.html
العراق... إحباط هجوم انتحاري استهدف المواكب الحسينية شرقي البلاد
العراق... إحباط هجوم انتحاري استهدف المواكب الحسينية شرقي البلاد
أحبط الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، تفجيرا انتحاريا كان يستهدف المواكب الحسينية في محافظة ديالى شرقي البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T10:47+0000
2022-08-09T10:47+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وفال إعلام اللواء الرابع في الجيش في بيان: "إن انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته، وإفشال مخططه في استهداف المواكب الحسينية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وكان الإرهابي المذكور يرتدي حزاما ناسفا وتمت محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى، بحسب المصدر ذاته.وأوضح البيان أن معلومات استخباراتية دقيقة وردت بتسلل أحد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) لتفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية.وأضاف: "على الفور تم تشكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما أدى إلى تفجير نفسه بعد وصول القوة إلى مكان تواجده"، مشيرا إلى أن "الحادث انتهى من دون خسائر تذكر".فيما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني أن الحادث وقع في قرية مياح بمحافظة ديالى، لافتا إلى أن القوة العراقية "أصابت الإرهابي وقام بتفجير نفسه دون تسجيل إصابات بصفوف القوات الأمنية".وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المواكب الحسينية في العراق في أكثر من مناسبة إلى استهداف تنظيم "داعش".وتبدأ الشعائر الحسينية التي تحييها الطائفة الشيعية في العراق كل عام مع بداية شهر محرم.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210819/العراق-كربلاء-تضع-شرطا-لدخول-المواكب-الحسينية-1049882388.html
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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... إحباط هجوم انتحاري استهدف المواكب الحسينية شرقي البلاد

10:47 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أحبط الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، تفجيرا انتحاريا كان يستهدف المواكب الحسينية في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وفال إعلام اللواء الرابع في الجيش في بيان: "إن انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته، وإفشال مخططه في استهداف المواكب الحسينية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وكان الإرهابي المذكور يرتدي حزاما ناسفا وتمت محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح البيان أن معلومات استخباراتية دقيقة وردت بتسلل أحد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) لتفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية.
وأضاف: "على الفور تم تشكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما أدى إلى تفجير نفسه بعد وصول القوة إلى مكان تواجده"، مشيرا إلى أن "الحادث انتهى من دون خسائر تذكر".
الاحتفال بيوم عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2021
العراق... كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية
19 أغسطس 2021, 09:58 GMT
فيما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني أن الحادث وقع في قرية مياح بمحافظة ديالى، لافتا إلى أن القوة العراقية
"أصابت الإرهابي وقام بتفجير نفسه دون تسجيل إصابات بصفوف القوات الأمنية".
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المواكب الحسينية في العراق في أكثر من مناسبة إلى استهداف تنظيم "داعش".
وتبدأ الشعائر الحسينية التي تحييها الطائفة الشيعية في العراق كل عام مع بداية شهر محرم.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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