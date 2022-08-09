https://arabic.sputniknews.com/20220809/القبض-على-مواطن-لبناني-بحوزته-6-كيلوغرامات-من-المخدرات-في-جمهورية-تشوفاشيا-الروسية-1066221188.html
القبض على مواطن لبناني بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات في جمهورية تشوفاشيا الروسية
القبض على مواطن لبناني بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات في جمهورية تشوفاشيا الروسية
ألقت السلطات في جمهورية تشوفاشيا الروسية القبض على مواطن لبناني بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات، حسبما ذكرت دائرة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية للجمهورية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T15:39+0000
2022-08-09T15:39+0000
2022-08-09T15:39+0000
روسيا
وزارة الداخلية الروسية
لبنان
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وتلقى موظفو إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية تشوفاشيا معلومات تفيد بأن ناقل مخدرات بالجملة من منطقة ياروسلافل كان سيصل إلى المنطقة. ومن المقرر بيع شحنة كبيرة من الأدوية المخدرة في وقت لاحق في تشوفاشيا.وأوقفت شرطة المرور حسب المعلومات الواردة سيارة من نوع إنفينيتي، يقودها مواطن لبناني يبلغ من العمر 39 عاما، وأثناء تفتيش السيارة، عثر على نحو 6 كيلوغرامات من المواد المحظورة ذات المنشأ الصناعي "مشتقات الميفيدرون".وفتحت الجهات المختصة دعوى جنائية بحقه بتهمة الاتجار بالمخدرات وفق المادة 228.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.ويحاول المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات لما لها من تداعيات جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/اعتقال-بطلة-أولمبية-أمريكية-في-روسيا-بتهمة-تهريب-المخدرات-1059486270.html
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روسيا, وزارة الداخلية الروسية, لبنان
القبض على مواطن لبناني بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات في جمهورية تشوفاشيا الروسية
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ألقت السلطات في جمهورية تشوفاشيا الروسية القبض على مواطن لبناني بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات، حسبما ذكرت دائرة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية للجمهورية.
وتلقى موظفو إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية تشوفاشيا معلومات تفيد بأن ناقل مخدرات بالجملة من منطقة ياروسلافل كان سيصل إلى المنطقة. ومن المقرر بيع شحنة كبيرة من الأدوية المخدرة
في وقت لاحق في تشوفاشيا.
وأوقفت شرطة المرور حسب المعلومات الواردة سيارة من نوع إنفينيتي، يقودها مواطن لبناني يبلغ من العمر 39 عاما، وأثناء تفتيش السيارة، عثر على نحو 6 كيلوغرامات من المواد المحظورة ذات المنشأ الصناعي "مشتقات الميفيدرون".
وفتحت الجهات المختصة دعوى جنائية بحقه بتهمة الاتجار بالمخدرات
وفق المادة 228.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
ويحاول المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات لما لها من تداعيات جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية.