https://arabic.sputniknews.com/20220809/باشاغا-توحيد-الجيش-الليبي-يجب-أن-يضمن-مبدأ-السيادة-الوطنية-1066211071.html
باشاغا: توحيد الجيش الليبي يجب أن يضمن مبدأ السيادة الوطنية
باشاغا: توحيد الجيش الليبي يجب أن يضمن مبدأ السيادة الوطنية
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، "دعمه المساعي الهادفة إلى توحيد الجيش الليبي". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T13:08+0000
2022-08-09T13:08+0000
2022-08-09T13:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووجه باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "التهاني إلى الضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي".وقال: "ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية".وتحل اليوم الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، في التاسع من أغسطس/ آب العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
باشاغا: توحيد الجيش الليبي يجب أن يضمن مبدأ السيادة الوطنية
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أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، "دعمه المساعي الهادفة إلى توحيد الجيش الليبي".
ووجه باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "التهاني إلى الضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي".
وقال: "ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية".
وتحل اليوم الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، في التاسع من أغسطس/ آب العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.
وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.