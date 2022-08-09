https://arabic.sputniknews.com/20220809/بعد-يوم-واحد-من-الهدنة-مع-غزة-إسرائيل-تشعل-النار-مع-نابلس-وتغتال-قيادات-من-كتائب-الأقصى-1066210360.html

بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة... إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"

بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة... إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"

تناقش الحلقة دلالات وتداعيات اغتيال الجيش الإسرائيلي لثلاثة من قياديي كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" في نابلس بالضفة الغربية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T12:59+0000

2022-08-09T12:59+0000

2022-08-09T12:59+0000

راديو

بانوراما

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بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة.. إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى" بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة.. إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"

كما وأصيب نتيجة اقتحام القوات الإسرئيلية للمدينة نحو 40 فلسطينيًا، وذلك في أول تطور خطير بعد يوم واحد فقط من بدء سريان الهدنة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.ورأى محلل الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، في تصعيد القوات الأسرائيلية تعبيرًا عن "الهستيريا التي تعاني منها حكومة تل أبيب، ومحاولة للهروب إلى الأمام، على موازين القوى والوقائع الجديدة التي بدأت تتشكل في المنطقة".وفي حديث عبر "بانوراما" لم يستبعد مداناتالتفاصيل في الملف الصوتي...

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