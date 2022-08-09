https://arabic.sputniknews.com/20220809/بعد-يوم-واحد-من-الهدنة-مع-غزة-إسرائيل-تشعل-النار-مع-نابلس-وتغتال-قيادات-من-كتائب-الأقصى-1066210360.html
بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة... إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"
بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة... إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"
تناقش الحلقة دلالات وتداعيات اغتيال الجيش الإسرائيلي لثلاثة من قياديي كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" في نابلس بالضفة الغربية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:59+0000
2022-08-09T12:59+0000
2022-08-09T12:59+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209580_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_8b0b114a68d25290f9ee7763374f410a.png
بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة.. إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"
بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة.. إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"
كما وأصيب نتيجة اقتحام القوات الإسرئيلية للمدينة نحو 40 فلسطينيًا، وذلك في أول تطور خطير بعد يوم واحد فقط من بدء سريان الهدنة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.ورأى محلل الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، في تصعيد القوات الأسرائيلية تعبيرًا عن "الهستيريا التي تعاني منها حكومة تل أبيب، ومحاولة للهروب إلى الأمام، على موازين القوى والوقائع الجديدة التي بدأت تتشكل في المنطقة".وفي حديث عبر "بانوراما" لم يستبعد مداناتالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209580_306:0:1239:700_1920x0_80_0_0_e06b613882451ec3f112b2c328efed17.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
بعد يوم واحد من الهدنة مع غزة... إسرائيل "تشعل النار" مع نابلس وتغتال قيادات من "كتائب الأقصى"
تابعنا عبر
تناقش الحلقة دلالات وتداعيات اغتيال الجيش الإسرائيلي لثلاثة من قياديي كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" في نابلس بالضفة الغربية.
كما وأصيب نتيجة اقتحام القوات الإسرئيلية للمدينة نحو 40 فلسطينيًا، وذلك في أول تطور خطير بعد يوم واحد فقط من بدء سريان الهدنة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.
ورأى محلل الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، في تصعيد القوات الأسرائيلية تعبيرًا عن "الهستيريا التي تعاني منها حكومة تل أبيب، ومحاولة للهروب إلى الأمام، على موازين القوى والوقائع الجديدة التي بدأت تتشكل في المنطقة".
وفي حديث عبر "بانوراما
" لم يستبعد مدانات
أن تكون من بين الأهداف، محاولة الفريق الحكومي الحالي الإستثمارعبر الآلة العسكرية ضد الفلسطينيين للاستفادة في المعركة السياسية داخل إسرائيل، لكسب تأييد شارع الناخبين هناك".
التفاصيل في الملف الصوتي...