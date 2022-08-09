https://arabic.sputniknews.com/20220809/بمشاركة-البحرية-الملكية-قوات-أمريكية-تدخل-السعودية-استعدادا-لـالغضب-العارم-1066200958.html
بمشاركة "البحرية الملكية"... قوات أمريكية تدخل السعودية استعدادا لـ"الغضب العارم"
بمشاركة "البحرية الملكية"... قوات أمريكية تدخل السعودية استعدادا لـ"الغضب العارم"
وصلت قوات من سلاح المشاة في البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية إلى ميناء ينبع السعودي، في خطوة هي الأولى من نوعها عقب توتر بين البلدين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T10:48+0000
2022-08-09T10:48+0000
2022-08-09T10:48+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه القوات تستعد للمشاركة في مناورات تمرين "الغضب العارم 22" الثنائي الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.في الوقت نفسه، أفاد بيان صادر عن قوات مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية بأنها بدأت، الثلاثاء، التمرين المشترك مع القوات السعودية، مضيفة أنه يركز على التكتيكات المشتركة وقابلية التشغيل البيني والعمليات اللوجستية مع القوات المسلحة السعودية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بمشاركة "البحرية الملكية"... قوات أمريكية تدخل السعودية استعدادا لـ"الغضب العارم"
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وصلت قوات من سلاح المشاة في البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية إلى ميناء ينبع السعودي، في خطوة هي الأولى من نوعها عقب توتر بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه القوات تستعد للمشاركة في مناورات تمرين "الغضب العارم 22" الثنائي الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.
وأضافت الوكالة أن "التمرين يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية. ويأتي تعزيزًا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية".
في الوقت نفسه، أفاد بيان صادر عن قوات مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية بأنها بدأت، الثلاثاء، التمرين المشترك مع القوات السعودية، مضيفة أنه يركز على التكتيكات المشتركة وقابلية التشغيل البيني والعمليات اللوجستية مع القوات المسلحة السعودية.