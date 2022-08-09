https://arabic.sputniknews.com/20220809/بومبيو-يؤكد-أن-مداهمة-منزل-ترامب-أمر-خطير-ومخز-ويستشهد-بهيلاري-كلينتون-1066208370.html

بومبيو يؤكد أن مداهمة منزل ترامب "أمر خطير ومخز"... ويستشهد بهيلاري كلينتون

بومبيو يؤكد أن مداهمة منزل ترامب "أمر خطير ومخز"... ويستشهد بهيلاري كلينتون

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T12:32+0000

2022-08-09T12:32+0000

2022-08-09T12:32+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واعتبر بومبيو في تغريدة له على "تويتر" أن "تنفيذ أمر قضائي ضد الرئيس الأمريكي السابق أمر خطير، وأن التسليح السياسي لوزارة العدل/ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر مخز".وطالب بومبيو المدعي العام الأمريكي "بضرورة شرحه سبب تغيير 250 عاما من الممارسة مع هذه الغارة على منزل ترامب".واستشهد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في تغريدته بأنه "خدم في لجنة بالكونغرس الأمريكية بشأن هجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012، وأثبت وقتها بأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، في حوزتها معلومات سرية بهذا الشأن، لكن لم يتم مداهمة منزلها".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن منزله كان تحت الحصار، وداهمته مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال أيضا إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت غير معلنة وغير ضرورية وغير مناسبة.ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن بحث "إف بي آي" داخل منزل ترامب تركز على مادة يُزعم أنه غادر البيت الأبيض بها، وتحتوي على صناديق تضم العديد من المستندات السرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/ترامب-بعد-اقتحام-إف-بي-آي-منزله-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-1066198305.html

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