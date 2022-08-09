https://arabic.sputniknews.com/20220809/سيئول-وضع-شركات-التأمين-في-حالة-طوارئ-بسبب-الأمطار-الغزيرة-1066202494.html
سيئول.. وضع شركات التأمين في حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة
سيئول.. وضع شركات التأمين في حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة
تسبب هطول الأمطار الغزيرة في سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، والتي نتج عنها وقوع خسائر كبيرة إلى وضع شركات تعويض الخسائر في حالة طوارئ. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T11:15+0000
2022-08-09T11:15+0000
2022-08-09T11:17+0000
العالم
سيئول
مطر
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وبحسب "يونهاب"، تلقت شركات تأمين الخسائر، اليوم الثلاثاء، حوالي ألفي بلاغ عن غرق سيارات من زبائنها، وذلك بعد هطول المطر بغزارة قياسية في كل من سيئول وإقليم كيونغكي المجاور لها منذ يوم أمس الاثنين.ووصلت قيمة التعويضات المتوقعة إلى أكثر من 30 بليون وون (229.8 مليون دولار أمريكي).من جهتها، أعلنت شركة "سامسونغ" ضد الحرائق أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ عن غرق السيارات في مياه الأمطار منها أكثر من 200 سيارة مستوردة.ويستمر عدد البلاغات في الارتفاع ووصل صباح اليوم إلى 1.100 بلاغ، فيما تقدر قيمة التعويضات المستحقة بحوالي 20 بليون وون.وتخشى شركات تأمين من ارتفاع ضخم لنسبة تعويض الخسائر الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.وقال مسؤول في قطاع تأمين الخسائر: "تضخم حجم الخسائر من غرق السيارات ناجم من عجز نقلها عند حدوث فيضانات مفاجئة، كما تركز هطول الأمطار في سيئول تحديدا في منطقة كانغنام التي تعتبر أغنى منطقة في كوريا، ما أدى لوقوع خسائر السيارات المستوردة غالية الثمن".
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العالم, سيئول, مطر
سيئول.. وضع شركات التأمين في حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة
11:15 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 09.08.2022) تابعنا عبر
تسبب هطول الأمطار الغزيرة في سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، والتي نتج عنها وقوع خسائر كبيرة إلى وضع شركات تعويض الخسائر في حالة طوارئ.
وبحسب "يونهاب
"، تلقت شركات تأمين الخسائر، اليوم الثلاثاء، حوالي ألفي بلاغ عن غرق سيارات من زبائنها، وذلك بعد هطول المطر بغزارة قياسية في كل من سيئول وإقليم كيونغكي المجاور لها منذ يوم أمس الاثنين.
ووصلت قيمة التعويضات المتوقعة إلى أكثر من 30 بليون وون (229.8 مليون دولار أمريكي).
من جهتها، أعلنت شركة "سامسونغ" ضد الحرائق أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ عن غرق السيارات في مياه الأمطار منها أكثر من 200 سيارة مستوردة.
ويستمر عدد البلاغات في الارتفاع ووصل صباح اليوم إلى 1.100 بلاغ، فيما تقدر قيمة التعويضات المستحقة بحوالي 20 بليون وون.
وتخشى شركات تأمين من ارتفاع ضخم لنسبة تعويض الخسائر الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.
وقال مسؤول في قطاع تأمين الخسائر: "تضخم حجم الخسائر من غرق السيارات ناجم من عجز نقلها عند حدوث فيضانات مفاجئة، كما تركز هطول الأمطار في سيئول تحديدا في منطقة كانغنام التي تعتبر أغنى منطقة في كوريا، ما أدى لوقوع خسائر السيارات المستوردة غالية الثمن".