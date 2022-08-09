https://arabic.sputniknews.com/20220809/عطل-مفاجئ-لـتويتر-في-مناطق-مختلفة-من-العالم-والمنصة-تعلن-السبب-1066232119.html
عطل مفاجئ لـ"تويتر" في مناطق مختلفة من العالم والمنصة تعلن السبب
عطل مفاجئ لـ"تويتر" في مناطق مختلفة من العالم والمنصة تعلن السبب
تعرض موقع "تويتر" إلى عطل مفاجئ، مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل خدمات الموقع لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:09+0000
2022-08-09T21:09+0000
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تويتر
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وذكر موقع "داون تيكتور" الإلكتروني، أن المستخدمين واجهوا مشكلات في الوصول إلى حساباتهم عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر، وعلى الفور توجه الآلاف منهم للإبلاغ عن انقطاع الخدمة.وتعليقا على العطل، قالت "تويتر"، إنها "أصلحت مشكلات وأعطال ضربت منصتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهتهم لمشكلات في الوصول إلى التطبيق".يذكر أن هذا العطل يعتبر الرابع خلال العام الجاري، بعد الانقطاع الذي ضرب المنصة فبراير الماضي، ثم توقف الخدمة في مايو، وآخر مرة ظهر عطل كان في يوليو الماضي.قبل أسابيع واجه مستخدمو تويتر انقطاعًا لمدة 3 ساعات تقريبًا، وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إن لديها بعض المشاكل مع أنظمتها الداخلية التي أثرت على الكثيرين على مستوى العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/تويتر-يؤكد-اختراق-ملايين-الحسابات-السرية-على-منصته-1066146246.html
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تويتر, أخبار العالم الآن
عطل مفاجئ لـ"تويتر" في مناطق مختلفة من العالم والمنصة تعلن السبب
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تعرض موقع "تويتر" إلى عطل مفاجئ، مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل خدمات الموقع لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم.
وذكر
موقع "داون تيكتور" الإلكتروني، أن المستخدمين واجهوا مشكلات في الوصول إلى حساباتهم عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر، وعلى الفور توجه الآلاف منهم للإبلاغ عن انقطاع الخدمة.
وتعليقا على العطل، قالت "تويتر"، إنها "أصلحت مشكلات وأعطال ضربت منصتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهتهم لمشكلات في الوصول إلى التطبيق".
وتابعت "لقد أصلحنا العطل، كنا نجري تغييرًا على الأنظمة الداخلية ولكن لم يتم كما خُطط له وتسبب في العطل، ويجب أن يتم تحميل تويتر الآن كما هو متوقع، نأسف لذلك".
يذكر أن هذا العطل يعتبر الرابع خلال العام الجاري، بعد الانقطاع الذي ضرب المنصة فبراير الماضي، ثم توقف الخدمة في مايو، وآخر مرة ظهر عطل كان في يوليو الماضي.
قبل أسابيع واجه مستخدمو تويتر
انقطاعًا لمدة 3 ساعات تقريبًا، وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إن لديها بعض المشاكل مع أنظمتها الداخلية التي أثرت على الكثيرين على مستوى العالم.